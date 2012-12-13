专栏节选: 日本可能有大变化--日圆大贬值的契机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月13日出版的当期「老谢开讲」专栏)

继美国总统大选，欧巴马再度胜出连任，中国的十八大也顺利完成权力重组，胡锦涛功成身退，把领导的棒子交给了习近平，接下来是日本在民主党的首相野田佳彦宣布解散国会之后，十六日也将进行改选。这回受到全球瞩目的，是日本可能变天。第一大在野党自民党可能重新夺回执政权，而上回接任首相不到一年请辞，被讥讽为「落跑首相」的安倍晋三，可能重新执政。

日本政治的变天尚未揭晓，但是最受人瞩目的，却是日圆在新首相人选尚未出炉之前，已提前大幅贬值了。如果一如外界预期，日本政坛果真变天，日圆会发生多么激烈的变化？

**日圆兑已开发国家货币贬值近一○％**

日圆从去年三一一地震以来，开始出现诡谲的变化。地震、海啸发生之后，一般人按基本面来看，日本经济遭到重大伤害，日圆理应大幅贬值；不料日本人为了救灾，从海外把热钱班师回朝，日圆居然逆势创新高，一口气升值到七十六．五兑一美元。日圆不贬反升，跌破一大堆人眼镜。到了今年三月间，日银宣布宽松经济措施，再度大举买债，日圆一度急贬到八十四以上，日经指数也从八一三五．七九点急升到一○二五五．一○点，之后日圆又升值到七十七．五兑一美元左右。

这回自民党尚未重新夺回执政权，但是自民党总裁安倍晋三主张日银应扩大货币宽松。另外，今年才加入日银决策委员会议的佐藤建裕提议，应加强持续宽松政策的语调，直到能稳定维持一％的通膨目标。这项提案虽遭否决，但市场预期自民党重新拿回执政权机率很大，日圆慢慢又走上贬值的道路，十二月出现八十二．八三兑一美元的新低值。

我们常说日本面临失落二十年的困局，从一九九○年的泡沫经济迄今，日本经济持续不振。这些年除了房地产持续下跌，日本一直为高龄化的问题伤脑筋。另外，日本最得意的消费性电子产业被三星打得落花流水，日本三大巨头索尼︵SONY︶、松下︵Panasonic︶及夏普︵SHARP︶都被三星打得抬不起头来，连称霸游戏产业的任天堂也垂头丧气。

身为世界第三大的经济体，日本经济持续不振，几乎已成了全球共识。但是，除了泡沫经济、人口老化问题是日本天敌外，日圆从第二次世界大战后的持续升值，影响日本很大。

根据统计，过去五年日圆汇价兑美元劲升三四％，这是重创日本产业最重要根源，日本很多企业因为日圆升值丧失竞争力，必须加速产业外移。根据彭博资料统计，日圆从二○○七年七月迄今年六月升值达六○％，但是下半年以来，日圆兑一篮子已开发国家货币则贬值近一○％。日圆可能在一三年出现重大戏剧性转机。

日圆在二次大战之后，从三六○兑一美元走向升值之路，八五年︽广场协议︾之后，日圆约二六三兑一美元。到了九五年日圆升破八十关卡，创了七十九．七五的最高汇价，此后的十几年，日圆大致在八十左右的区间活动。日圆强升带给日本经济很大的压力，日本经济不好，这二十年来几乎是大家都知道的事情。

以一二年来说，经过地震、海啸的重建需求消失后，日本经济成长又失去动能，今年第三季的实质ＧＤＰ︵国内生产毛额︶成长较第二季下滑○．九％，依年率计算则下滑三．五％，这是今年三个季度以来，日本首度出现的负成长。最近日本政府发布十月零售数字，受汽车、电视需求减弱影响，年减一．二％，创下十一个月最低纪录。十月汽车销售下跌三．五％，创一一年八月以来最大跌幅。另外，家电买气冷，索尼、松下与夏普严重亏损，已遭国际信评机构惠誉打入垃圾级。

**眼前最大危机仍在出口**

但是，日本眼前最大危机仍在出口。今年前十个月日本出口总值是五十三．五兆日圆（约六五三○亿美元），较去年同期下滑二．三％，是三年来新低，前十个月的贸易逆差高达五．三兆日圆，十月受到与中国钓鱼岛事件冲击影响加剧恶化。中国是日本最大出口国，但十月对中国出口剧减一一．六％，钓鱼岛主权争议严重影响中日两国规模高达三四○○亿美元的贸易关系。

钓鱼岛冲突发生，日本对中国汽车的出口锐减八二％，汽车零件出口也下滑二八．一％，今年第三季中国经济有触底迹象，但是没有迹象显示中国消费者有停止抵制日本汽车的现象。出口衰退，加上内需不振，日本经济受到险峻的调整压力。

不过，作为经济橱窗的日经指数，从十一月十三日的八六一九．四五点却强势上涨到九五八四．四六点。今年以来日经指数上涨一二．八％，不但超越频频下跌的中国股市，也比韩国、台湾表现更出色。春江水暖，股市先知，股市似乎预告日本经济走到了转折点。

观察日本经济，日圆可能是十分重要的指标，从全球经济战略来看，八五年的︽广场协议︾造成日圆的强升，日圆大升值是八○年代的大事。当时日本经济力横扫全球，美国知名学者傅高义的大作︽日本第一︾传诵全世界。但就在此一关键时刻，美国解决美苏争议之后，专心在经济上对付日本，日圆强升不久，日本泡沫随即吹破。这二十年来，日本经济不振，背后是日圆升值，日本出口竞争力减弱，造成痛苦的经济调整。

但是在日本经济陷入衰退窘境的时刻，东方却出现中国这条巨龙。中国从七八年邓小平主导的改革开放，到九四年朱(金+容)基主导的人民币与外汇券并轨，然后人民币贬值，压缩了东协国家发展空间，中国从○一年加入ＷＴＯ︵世界贸易组织︶之后快速崛起，如今已成世界大国，并朝强国之路迈进。眼前中国已成美国头号竞争对手，但日本却可能再度变成美国最忠实的盟友，这次钓鱼台事件或许是重要的试金石。

钓鱼岛的购岛计画，出自东京都知事石原慎太郎，他迫使民主党的野田佳彦跟进，并且造成与中国的翻脸，如今石原辞东京都知事，又加入众议员的角逐，且另组政党可能与自民党合组执政联盟，日本政坛鹰派抬头，美国也顺水推舟，让中日关系持续维持紧张状态。

**日本成为美国防堵中国崛起前哨站**

日本也成了美国防堵中国崛起的重要前哨站，这个时候美国必须回头加持日本，让日本经济重新复活，日圆贬值绝对是重要戏码，最近我们可以看出一些突出的例子。例如，深陷财务危机的夏普，持续有鸿夏恋传闻，但是双方一直敲不定，近日高通入股，美国企业回头加持日本企业。

八○年代，美苏争霸以两伊战争为主战场，雷根对上戈巴契夫，之后苏联大裂解，美国处理了强敌；进入九○年代，欧盟诞生，美国又裂解欧盟；二○○○年以后，统合的欧元大幅贬值，如今又深陷欧债危机，英国不加入欧元，且欧洲深陷主权债务危机，美国下一个对手当然是中国，从这个战略布局来看，日本的角色可能出现巨大变化。