专栏节选: 美国版的「鲑鱼返乡」--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

苹果宣布将把部分生产线移回美国，其背后的意义很明显──疲弱的就业市场及放缓的经济，透露出对制造业不断移往中国的无言抗议。美国是苹果最大的市场，透过这项声明所产生的商誉，远高过昂贵的广告效果。然而，苹果的宣示并非没有经济效益的考量；真相或许比我们所能理解的更令人惊讶。

正如同台湾的情况，美国与中国两地劳工薪资的差距也在快速拉近之中。近十年中国劳工每年调薪一五％，而台湾人和美国人的劳动生产力远高过中国人；加以劳工成本大约仅占最终零售价格的四％至五％，约略等同于商品从中国运至美国的运费成本。这么看来，似乎没有再把大量生产线放在中国的必要了。

再者，把生产线移回美国也不是只与薪资和劳动生产力有关，还包括了劳工和资本生产力，这方面美国的进展远超过中国。十年来，美国薪资每年平均成长二．五％，但企业获利平均成长一三％；企业投入较少的直接劳动力，却能创造远高于过去的价值，其中的差异在于资本。

这里所谓的资本，并非指传统定义的工业设备资本，主要是指软体、资料管理和资讯科技；而这些发明都源自于北美。像是网路、个人电脑（ＰＣ）、电子商务、云端运算、黑莓机、智慧型手机和iPad。早期采用这些科技的厂商，其资讯处理的效率远胜过竞争对手，并更快从中获益。

但讽刺的是，美国失业率的激增，只是加重这个趋势的发展，企业获利并以史无前例的速度成长。企业运用新的资讯科技，以更少的劳工，挤出更多的生产力。

当然，资讯上的优势不尽然会转换成制造的超能力。过去十年，在向亚洲委外代工的趋势下，美国已丧失大量的制造业基础建设与技术；例如耗资七十二亿美元的旧金山海湾大桥，就得仰赖中国提供数千吨的钢铁，因为美国早已没有能力提供具有成本效益的钢材来建造大桥了。

然而，中国薪资的快速拉高，或许会慢慢将外移的制造业就业机会移回美国，接着是工业基础建设；当然，台湾的情况也类似。苹果的iMac或许是这股鲑鱼返乡潮的先锋。

面对潜在的鲑鱼返乡潮，台湾可以有几个作法。首先，停止制造资讯科技，而是开始运用它们。十五年前我踏进一家ＰＣ制造公司的办公室里，看到令我终生难忘的一幕──居然有人在用算盘。

其次，在考虑境外投资时，要把美国纳入替代投资中国的选项；这不仅可让台湾厂商更能整合入美国的工业链当中，也可迫使我们在ＩＴ产业整并过程中拉高层级。

最后，将生产线移至较接近终端市场的「委内」趋势，将迫使中国国内需求加速扩张，以弥补制造业和出口疲弱的空缺。台湾应以自有品牌、销售通路，和在地资讯科技的优势，打入中国市场。(完)

--整理 董永年; 审校 黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.