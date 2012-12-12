更新版 1-离岸人民币: 台湾人民币业务开放在望,央行考虑纳入人民币为存底

* 中银台北签约后一个月内可开办台湾人民币业务

* 台湾央行考虑纳入人民币为外汇准备

* 景气U型反弹

路透台北12月12日电---中国央行授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行,台湾央行周三表示,双方在签订协议之后一个月内,台湾即可开办人民币业务,而央行也将考虑纳入人民币为外汇准备.

台湾央行总裁彭淮南今日在立法院回答立法委员时做以上表述.他也承认,在相关业务开办后台湾人民币的存款可能会有额度限制.中国央行周二表示,决定授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行担任台湾人民币业务清算行.[ID:nSB2138179]

周三台湾两年期公债101/3A01103=TWO与五年101/6公债A01106=TWO殖利率弹幅不小,因交易商认为清算协议启动后,资金将移往人民币,导致台币资金水位下降.

"昨天我们知道了以后,马上约见中银台北分行经理,希望后面程序赶快进行,"彭淮南称,在中国央行和中国银行台北分行清算协议签订之后的一个月内,台湾的人民币业务就可开办,不过前者的时间并非台湾方可以控制.

他还提到,目前台湾向中国争取人民币汇换每日的额度以香港做为底限(香港居民为每人每日2万元人民币汇兑),会尽力争取.但在跨境贸易清算的部分,则并无限制.

彭淮南并估计,目前台湾约有31.4兆(万亿)的台币存款,2.7兆的外币存款(其中包括美元,欧元,日圆等),占比约8.74%.

"未来人民币会加入外币存款里面,我想外币存款会增加,"他并表示,未来也会考虑纳入人民币做为外汇准备之一,但这无法单方面掌控.

**景气是U型反弹**

彭淮南并指出,针对明年的经济成长国内外研究机构的预测皆超过3%,比起今年的1%多,成长力道不小.

"不过这波这次景气复苏是U字形,不像上次景气复苏是V字型,这次没有上次那么强劲,"他说.

彭淮南也表示,台湾通膨低且稳定,也有助于经济成长率.

央行稍早在送交立法院的报告中表示,2012年的消费者物价涨幅略高,核心物价尚属温和,而目前台湾市场利率持稳,市场资金足以支应经济活动所需.[ID:nST0585689](完)