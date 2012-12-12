更新版 1-离岸人民币: 台湾人民币业务开放在望,央行考虑纳入人民币为存底

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 中银台北签约后一个月内可开办台湾人民币业务
* 台湾央行考虑纳入人民币为外汇准备
* 景气U型反弹
路透台北12月12日电---中国央行授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行,台湾央行周三表示,双方在签订协议之后一个月内,台湾即可开办人民币业务,而央行也将考虑纳入人民币为外汇准备.
台湾央行总裁彭淮南今日在立法院回答立法委员时做以上表述.他也承认,在相关业务开办后台湾人民币的存款可能会有额度限制.中国央行周二表示,决定授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行担任台湾人民币业务清算行.[ID:nSB2138179]
周三台湾两年期公债101/3A01103=TWO与五年101/6公债A01106=TWO殖利率弹幅不小,因交易商认为清算协议启动后,资金将移往人民币,导致台币资金水位下降.
"昨天我们知道了以后,马上约见中银台北分行经理,希望后面程序赶快进行,"彭淮南称,在中国央行和中国银行台北分行清算协议签订之后的一个月内,台湾的人民币业务就可开办,不过前者的时间并非台湾方可以控制.
他还提到,目前台湾向中国争取人民币汇换每日的额度以香港做为底限(香港居民为每人每日2万元人民币汇兑),会尽力争取.但在跨境贸易清算的部分,则并无限制.
彭淮南并估计,目前台湾约有31.4兆(万亿)的台币存款,2.7兆的外币存款(其中包括美元,欧元,日圆等),占比约8.74%.
"未来人民币会加入外币存款里面,我想外币存款会增加,"他并表示,未来也会考虑纳入人民币做为外汇准备之一,但这无法单方面掌控.
**景气是U型反弹**
彭淮南并指出,针对明年的经济成长国内外研究机构的预测皆超过3%,比起今年的1%多,成长力道不小.
"不过这波这次景气复苏是U字形,不像上次景气复苏是V字型,这次没有上次那么强劲,"他说.
彭淮南也表示,台湾通膨低且稳定,也有助于经济成长率.
央行稍早在送交立法院的报告中表示,2012年的消费者物价涨幅略高,核心物价尚属温和,而目前台湾市场利率持稳,市场资金足以支应经济活动所需.[ID:nST0585689](完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。