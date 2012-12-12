台湾股市: 创近10周收盘高位,银行股领涨

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透台北12月12日 - 台湾股市周三上涨1%至近10周收盘高位,银行股领涨,因市场预期海峡两岸银行业联系将得到加强,此前中国央行授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行.[nST0586141]
加权股价指数.TWII收高76.50点至7,690.19点,为10月5日来最高,且涨幅大于该地区多数股市.金融保险类股.TFNI上涨1.5%.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW .TTOV.TW为880.68亿台币,上日为856.49亿.
(完)
--编译 侯向明;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。