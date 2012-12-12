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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 14:06 BJT

台湾股市: 创近10周收盘高位,银行股领涨

路透台北12月12日 - 台湾股市周三上涨1%至近10周收盘高位,银行股领涨,因市场预期海峡两岸银行业联系将得到加强,此前中国央行授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行.[nST0586141]

加权股价指数.TWII收高76.50点至7,690.19点,为10月5日来最高,且涨幅大于该地区多数股市.金融保险类股.TFNI上涨1.5%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW .TTOV.TW为880.68亿台币,上日为856.49亿.

(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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