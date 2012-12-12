台湾债市: 短券殖利率弹幅明显,因人民币业务开放在望

路透台北12月12日电---台湾债市殖利率周三收高,短券弹幅较为明显.因台湾人民币业务开放在望,有交易商认为此将让台币资金水位下滑,从而改变目前过低的利率水准.

由于明日就要标售101/9R,也有交易商认为,上述题材不过是空方的藉口,在经济疲弱的环境下,纵然台湾开办人民币业务,利率也将被浮滥的资金拖累.不过人民币题材或将影响到明日的标售气氛,得标利率将落在1.14-1.15%的区间.

"短券弹升多少与货币清算进度有关,会担心资金出现移转."一证券商交易主管说.

另一外商银行交易员也说,人民币业务开办后,初期因为有想像空间,料将吸引不少台币转换成人民币,使得台币资金池水位下降.但中长期是否仍维持此一趋势,要观察是否有足够的管道去化人民币存款.

一公股银行交易主管则认为,在经济不振且资金浮滥的状况下,"人民币利率恐怕会被我们买低吧?"

另一证券商交易员也认为殖利率被打高与两岸货币清算业务无关."清算行过了又如何?又不是意外."

中国央行周二表示,中国人民银行决定授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行担任台湾人民币业务清算行.[ID:nSB2138179]台湾央行总裁彭淮南周三则表示,中国银行台北分行希望在一个月内开办人民币相关业务.[ID:nST0586101]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9R A01109R=TWO +0.48 1.1418 1.1386-1.1440* 125.00

5 101/6 A01106=TWO +0.60 0.8775 0.8765-0.8810 22.00

2 101/3 A01103=TWO +3.90 0.6700 0.6700-0.6700 1.00

在明日标售101/9R前,还有美联储政策决议的变数有待厘清.一般预料,美联储将宣布从明年1月开始每月购买450亿美元的较长期公债,以取代将于年底到期的卖短买长操作.

不过股市似乎对美联储将采取更多宽松措施的反应更大.今日加权股价指数.TWII收高76.50点至7,690.19点,为10月5日来最高,且涨幅大于该地区多数股市.

一证券商交易员认为,从历史经验看,宽松的货币政策对风险性资产的激励较大,若股市涨势持续,债市料将承压.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1400

5 101/6 A01106=TWO 0.8775

2 101/3 A01103=TWO 0.6700(完)