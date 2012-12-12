台湾债市: 短券殖利率弹幅明显,因人民币业务开放在望

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月12日电---台湾债市殖利率周三收高,短券弹幅较为明显.因台湾人民币业务开放在望,有交易商认为此将让台币资金水位下滑,从而改变目前过低的利率水准.
由于明日就要标售101/9R,也有交易商认为,上述题材不过是空方的藉口,在经济疲弱的环境下,纵然台湾开办人民币业务,利率也将被浮滥的资金拖累.不过人民币题材或将影响到明日的标售气氛,得标利率将落在1.14-1.15%的区间.
"短券弹升多少与货币清算进度有关,会担心资金出现移转."一证券商交易主管说.
另一外商银行交易员也说,人民币业务开办后,初期因为有想像空间,料将吸引不少台币转换成人民币,使得台币资金池水位下降.但中长期是否仍维持此一趋势,要观察是否有足够的管道去化人民币存款.
一公股银行交易主管则认为,在经济不振且资金浮滥的状况下,"人民币利率恐怕会被我们买低吧?"
另一证券商交易员也认为殖利率被打高与两岸货币清算业务无关."清算行过了又如何?又不是意外."
中国央行周二表示,中国人民银行决定授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行担任台湾人民币业务清算行.[ID:nSB2138179]台湾央行总裁彭淮南周三则表示,中国银行台北分行希望在一个月内开办人民币相关业务.[ID:nST0586101]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9R A01109R=TWO +0.48 1.1418 1.1386-1.1440* 125.00
5 101/6 A01106=TWO +0.60 0.8775 0.8765-0.8810 22.00
2 101/3 A01103=TWO +3.90 0.6700 0.6700-0.6700 1.00
在明日标售101/9R前,还有美联储政策决议的变数有待厘清.一般预料,美联储将宣布从明年1月开始每月购买450亿美元的较长期公债,以取代将于年底到期的卖短买长操作.
不过股市似乎对美联储将采取更多宽松措施的反应更大.今日加权股价指数.TWII收高76.50点至7,690.19点,为10月5日来最高,且涨幅大于该地区多数股市.
一证券商交易员认为,从历史经验看,宽松的货币政策对风险性资产的激励较大,若股市涨势持续,债市料将承压.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1400
5 101/6 A01106=TWO 0.8775
2 101/3 A01103=TWO 0.6700(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。