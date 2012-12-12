重温稿-《台湾新债预测》10年公债101/9R得标利率料在1.138-1.150%,再创历史新低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月12日电---路透调查显示,宽松的资金,短期难见明显复苏的经济,料迫使有去化压力的金融机构进行基本部位配置,此将让台湾周四标售的10年期公债101/9RA01109R=TWO得标利率落在1.138-1.150%,续创历史新低纪录.
以下为交易员观点整理:
* 今年最后一档公债标售,明年第一季到期量不小,且为公司债发行空窗期,有必要建立部位
* 明年上半年甚或全年,央行货币政策难见转向,资金浮滥现况难改,债市殖利率料压在低档
* 短券殖利率于标售前夕弹升,因担心台湾人民币业务启动后,资金出现移转效应
* 长券端因寿险等买盘需求仍在,殖利率持稳低档,令10年券殖利率大弹不易
以下为预测得标利率区间:
* 1.138-1.150%.最低预估在1.130%,最高在1.150%.
最新报价:
* 101/9R发行前交易期间成交利率区间落在1.1301-1.1440%.
* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年9月标售的10年券101/9得标利率为1.1870%,此为该年期券标售以来的最低纪录.
以下为交易商对101/9R期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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统一证券 1.140 1.150
元大宝来证 1.130 1.150
凯基证券 1.135 1.150
台北富邦银 1.130 1.150
中国信托银 1.140 1.150
彰化银行 1.130 1.145
外商银行 1.135 1.150
大型金融机构 1.140 1.150
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中值 1.138 1.150 (完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。