重温稿-《台湾新债预测》10年公债101/9R得标利率料在1.138-1.150%,再创历史新低

路透台北12月12日电---路透调查显示,宽松的资金,短期难见明显复苏的经济,料迫使有去化压力的金融机构进行基本部位配置,此将让台湾周四标售的10年期公债101/9RA01109R=TWO得标利率落在1.138-1.150%,续创历史新低纪录.

以下为交易员观点整理:

* 今年最后一档公债标售,明年第一季到期量不小,且为公司债发行空窗期,有必要建立部位

* 明年上半年甚或全年,央行货币政策难见转向,资金浮滥现况难改,债市殖利率料压在低档

* 短券殖利率于标售前夕弹升,因担心台湾人民币业务启动后,资金出现移转效应

* 长券端因寿险等买盘需求仍在,殖利率持稳低档,令10年券殖利率大弹不易

以下为预测得标利率区间:

* 1.138-1.150%.最低预估在1.130%,最高在1.150%.

最新报价:

* 101/9R发行前交易期间成交利率区间落在1.1301-1.1440%.

* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年9月标售的10年券101/9得标利率为1.1870%,此为该年期券标售以来的最低纪录.

以下为交易商对101/9R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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统一证券 1.140 1.150

元大宝来证 1.130 1.150

凯基证券 1.135 1.150

台北富邦银 1.130 1.150

中国信托银 1.140 1.150

彰化银行 1.130 1.145

外商银行 1.135 1.150

大型金融机构 1.140 1.150

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中值 1.138 1.150 (完)

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