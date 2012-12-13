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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 12:50 BJT

新债招标: 台湾10年101/9R期公债得标利率为1.147%,续创历史新低

路透台北12月13日电---台湾央行周四表示,财政部委托标售的10年期公债101/9RA01109R=TWO得标利率为1.147%,符合市场预期,续创该年期券标售以来的历史新低纪录.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.138-1.150%间,最低预估在1.130%,最高在1.150%.[ID:nST0586173]

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额653亿台币,投标倍数为1.63倍,高于上次30年期公债101/8R的1.57倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重49.75%、证券业28.0%、保险业13.75%、票券业8.5%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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