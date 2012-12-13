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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 12:53 BJT

台湾财政: 182天期国库券决标贴现率在0.618%,低于预期

路透台北12月13日电---台湾央行周四代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.618%,低于市场预期的0.63%附近.

央行表示,标售者加权平均投标贴现率为0.588%,区间为0.525-0.618%.

此期国库券投标总额为780.5亿台币,发行金额为300亿,投标倍数为2.6倍,高于上一期标售天期国库券的2.0倍.

该期国库券为足额发行,将在周五(14日)交割,到期日为2013年6月14日.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

* 表不足额发行 (完)

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--记者 高洁如;审校

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