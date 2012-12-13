台湾财政: 182天期国库券决标贴现率在0.618%,低于预期

中国债市动态：现券持稳期货震荡走弱，美联储加息在望市场情绪谨慎
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
路透台北12月13日电---台湾央行周四代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.618%,低于市场预期的0.63%附近.
央行表示,标售者加权平均投标贴现率为0.588%,区间为0.525-0.618%.
此期国库券投标总额为780.5亿台币,发行金额为300亿,投标倍数为2.6倍,高于上一期标售天期国库券的2.0倍.
该期国库券为足额发行,将在周五(14日)交割,到期日为2013年6月14日.
以下为2011年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
2011年
12月23日 182 212* 0.850 1.34
12月20日 273 300 0.845 2.35
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
* 表不足额发行 (完)
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--记者 高洁如;审校
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50