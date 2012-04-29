(重温稿)〔台股业绩〕鸿海第一季净利季减57%,远低于市场预期

路透台北4月29日电---全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密(2317.TW)公布,第一季净利149.2亿台币,远低于市场预估,季减57%,较上年同期则仅成长3.6%.

鸿海周六公布第一季非合并财报,虽然大客户苹果的亮丽销售,带动鸿海营收较上年同期大幅成长42.6%,达到7,899亿台币,但因正陆续迁厂至中国内陆并为员工加薪,营运费用支出也随之大增.

随之压缩鸿海第一季的毛利率由上年同期的4.5%降至4.0%,营业利益率(operating margin)则由1.1%降至仅0.9%.

据汤森路透I/B/E/S,九位分析师平均预估鸿海第一季净利224.4亿台币.鸿海去年第四季净利350.3亿台币,去年第一季则为144亿台币.

苹果上周公布优于市场预期的第二季财报.营收增长59%,至392亿美元,毛利率攀升至47.4%,净利增至116亿美元,合每股盈余(EPS)为12.30美元.[ID:nST0452056]

鸿海子公司--富士康国际(2038.HK)上周五预警,上半年业绩亏损将大幅增加,冲击股价收盘重挫15.81%.诺基亚(Nokia)NOK1V.HE为富士康国际主要客户之一.

鸿海股价上周五收挫4.52%,报99.3台币;该股今年迄今大涨20%,优于大盘.TWII的上涨6%(完)

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