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市场报道 | 2012年 2月 12日 星期日 11:09 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货2月7日持仓报告(表)

路透2月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(458,559口)

86,350 128,032 79,345 255,104 194,177 420,799 401,554 37,760 57,005

较1月31日变动(减少10,614口)

-6,193 -6,372 -1,336 -6,226 -2,479 -13,755 -10,187 3,141 -427

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.8 27.9 17.3 55.6 42.3 91.8 87.6 8.2 12.4

各类交易商数量(总计为384家)

107 147 149 81 106 297 308 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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