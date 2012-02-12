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市场报道 | 2012年 2月 12日 星期日 11:07 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货2月7日持仓报告(表)

路透2月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,278,749口)

362,429 133,841 200,520 585,652 695,794 1148601 1030155 130,148 248,594

较1月31日变动(增加43,208口)

17,747 1,323 14,425 7,495 17,525 39,667 33,273 3,541 9,935

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.3 10.5 15.7 45.8 54.4 89.8 80.6 10.2 19.4

各类交易商数量(总计为684家)

171 148 198 210 294 488 557 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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