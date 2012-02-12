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市场报道 | 2012年 2月 12日 星期日 10:51 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货2月7日持仓报告(表)

路透2月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(515,753口)

138,856 65,194 79,192 249,886 292,046 467,934 436,432 47,819 79,321

较1月31日变动(增加15,161口)

13,197 -5,077 232 -3,711 19,453 9,718 14,608 5,443 553

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.9 12.6 15.4 48.5 56.6 90.7 84.6 9.3 15.4

各类交易商数量(总计为455家)

154 110 150 104 149 339 356 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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