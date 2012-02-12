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市场报道 | 2012年 2月 12日 星期日 10:49 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货2月7日持仓报告(表)

路透2月10日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年2月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(189,435口)

47,524 27,451 21,692 101,248 124,757 170,464 173,900 18,971 15,535

较1月31日变动(增加16,749口)

-1,127 2,794 3,678 9,964 8,380 12,515 14,852 4,234 1,897

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.1 14.5 11.5 53.4 65.9 90.0 91.8 10.0 8.2

各类交易商数量(总计为235家)

72 73 84 53 66 180 180 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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