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市场报道 | 2012年 2月 12日 星期日 10:44 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货2月7日持仓报告(表)

路透2月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年2月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,484,546口)

315,171 146,286 456,929 620,629 821,786 1392729 1425001 91,817 59,545

较1月31日变动(增加84,672口)

-6,005 -4,191 35,917 48,820 48,517 78,732 80,243 5,940 4,429

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.2 9.9 30.8 41.8 55.4 93.8 96.0 6.2 4.0

各类交易商数量(总计为324家)

124 80 153 92 95 293 268 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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