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市场报道 | 2012年 2月 12日 星期日 10:47 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金2月7日持仓报告(表)

路透2月10日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年2月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(436,061口)

207,620 30,113 23,541 143,085 364,157 374,246 417,811 61,815 18,250

较1月31日变动(增加10,928口)

10,142 3,994 934 -4,470 6,740 6,606 11,668 4,322 -740

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.6 6.9 5.4 32.8 83.5 85.8 95.8 14.2 4.2

各类交易商数量(总计为315家)

187 60 69 50 48 268 151 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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