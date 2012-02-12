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市场报道 | 2012年 2月 12日 星期日 10:48 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜2月7日持仓报告(表)

路透2月10日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年2月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,030口)

40,578 33,536 22,233 82,954 87,532 145,765 143,301 14,265 16,729

较1月31日变动(增加8,243口)

2,913 54 -860 5,755 9,108 7,808 8,302 435 -59

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.4 21.0 13.9 51.8 54.7 91.1 89.5 8.9 10.5

各类交易商数量(总计为190家)

53 69 49 46 46 134 140 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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