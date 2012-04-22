〔美国股市〕ADR上扬,欧洲银行股领涨

路透纽约4月20日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,由欧洲银行股领涨,此前公布的德国企业信心数据和英国零售销售数据均不俗.
德意志银行(DB.N)上扬2.5%至45.36美元,西班牙国际银行STD.N升2.8%至6.27美元,西班牙Banco Bilbao Vizcaya(BBVA.N)升3.6%至6.70美元.
数据显示德国4月企业信心意外连续第六个月上扬,此外,英国3月零售销售增幅为逾一年来最大.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.63%,美国股市标准普尔500指数.SPX.INX则涨0.12%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨0.9%,欧洲股市FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%.
亚洲企业ADR指数.BKAS微升0.01%,拉丁美洲ADR指数.BKLA升0.9%.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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