〔货币市场〕美国国库券供应下半年可能增加,因税收减少

路透纽约4月20日电---若税收持续低于去年水准且联邦支出维持在目前水准,美国政府今年稍后可能会扩大国库券标售规模.

分析师周五表示,国库券供应增加应会对政府、银行和企业的短期借贷成本造成上扬压力.

"国库券发行量应会在今年下半年增加,"纽约美银美林美国利率策略主管Priya Misra说.

国库券发行增加的幅度尚不明朗,取决于财政部对今年剩余时间中长期支息债券发行量的决定,以及是否引进两年期浮动利率债券.

国库券利率周五趋稳,本周稍早曾因周四逾400亿美元国库券到期后供应缩减的预期而下滑.

"整周都见到稳定的买盘,"纽约Wunderlich Securities的交易员Andrew Shulman说.

在欧元区债务危机忧虑挥之不去的情况下,美国超短期政府证券的买盘持续不断.

在1.6兆(万亿)的三方附买回协议市场中,银行业和华尔街企业的隔夜拆款利率USONRP=报0.13%,持稳于周四尾盘水准.

美国财政部周一将标售300亿美元三个月期国库券US3MTWI=TWEB和280亿美元六个月期国库券US6MTWI=TWEB.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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