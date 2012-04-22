〔货币市场〕美国国库券供应下半年可能增加,因税收减少

《全球主要国家债券发行预告》--3月1日-3月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债
路透纽约4月20日电---若税收持续低于去年水准且联邦支出维持在目前水准,美国政府今年稍后可能会扩大国库券标售规模.
分析师周五表示,国库券供应增加应会对政府、银行和企业的短期借贷成本造成上扬压力.
"国库券发行量应会在今年下半年增加,"纽约美银美林美国利率策略主管Priya Misra说.
国库券发行增加的幅度尚不明朗,取决于财政部对今年剩余时间中长期支息债券发行量的决定,以及是否引进两年期浮动利率债券.
国库券利率周五趋稳,本周稍早曾因周四逾400亿美元国库券到期后供应缩减的预期而下滑.
"整周都见到稳定的买盘,"纽约Wunderlich Securities的交易员Andrew Shulman说.
在欧元区债务危机忧虑挥之不去的情况下,美国超短期政府证券的买盘持续不断.
在1.6兆(万亿)的三方附买回协议市场中,银行业和华尔街企业的隔夜拆款利率USONRP=报0.13%,持稳于周四尾盘水准.
美国财政部周一将标售300亿美元三个月期国库券US3MTWI=TWEB和280亿美元六个月期国库券US6MTWI=TWEB.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场3月1日(周三)因公共假期休市，3月2日(周四)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 (完)