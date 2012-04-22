《一周市场焦点》重要央行会议和数据登场,成长和通胀的讨论料升温

记者 Richard Hubbard 编译 王冠中

路透伦敦4月20日电---未来一周有两个主要央行会议和一连串重要数据公布,应会使得成长放缓和通胀风险升高的讨论升温,且可能让市场摆脱第一季资产价格大涨后的消沉走势.

美国联邦储备理事会(FED)的货币政策委员会在周中的会议上将自1月以来第一次更新经济预估,预计是次会议不会调整政策,尽管近期的经济指标表现令投资人大失所望.

而日本央行则很可能会在4月27日的会议上进一步宽松政策,该行在协助仍旧脆弱的经济上承受相当大的压力.

英国央行和加拿大央行上周发布较为强硬的声明,暗示需要更多货币政策刺激的可能性降低,令市场大感意外.

"我们所处的时间点,正值成长和通胀的关联可能在未来几个月变得更有意思的情况,"渣打银行G10汇率策略主管Ned Rumpeltin称.

在今年稍早由FED所引领的一波政策宽松举措后,包括欧洲央行大规模注资1兆(万亿)欧元,已有部分迹象显示,成长已趋于稳定,给予货币当局有更多空间来考量通胀风险.

新加坡在本月稍早表示,将略为收紧货币政策,因通胀压力持续不断.而澳洲央行则在决议维持利率不变的同时也为5月降息敞开大门.

新西兰央行将在4月26日举行政策会议,料将维持利率不变,但会后声明中可能会提及通胀忧虑.

主要的忧虑在于油价,布兰特原油今年以来平均价格约在每桶118美元,若今年整体维持在这个水准,将会是创纪录的表现.

参看主要央行资产负债表相当于GDP比例的图表,请点选(link.reuters.com/jyh34s)

参看全球主要国家利率图表,请点选(link.reuters.com/xyb96s)

参看资产表现相关图表,请点选(link.reuters.com/muc46s)

**基金观点转变**

根据美银美林最新的基金经理调查,许多机构投资人逐步上调对通胀的预估.

这份在4月12日当周进行的调查显示,全球通胀预期升至九个月高点.

"目前通胀预期尚未升至出现警讯的水准,但确实也强化了在目前水准下债券不受青睐的讯息,"美银美林的欧洲股市策略师Gary Baker说.

多数分析师仍预期整体全球经济成长低迷,其中欧元区成长疲弱,美国相对缓慢,使得亚洲成为主要动力.

路透过去一周调查全球超过700位分析师的预估显示,今年全球经济料温和成长3.3%,和三个月前的调查结果相同.

**GDP数据**

未来一周,美国和英国将公布第一季经济成长初估数据.

美国第一季经济环比年率料为成长约2.5%,低于去年第四季的成长3.0%.

英国经济则疲弱许多,去年第四季国内生产总值(GDP)下滑0.3%,今年第一季则料成长0.1%.然而,若实际数据逊于分析师预估,英国基本上已陷入衰退.

市场上普遍下修成长预估,再加上对欧元区政府财政的忧虑再起,大致扼杀了第一季的风险资产涨势.

全球股市已回吐约5%涨幅,使得全球股指.MIWD00000PUS今年以来涨幅来到约8.5%,新兴市场和西班牙及意大利股市表现落后.

在外汇市场方面,一个月期欧元兑美元波动率EUR1MO=降至雷曼兄弟危机以来的最低水准,反映欧元近期的波动幅度会相当小.

VIX波动率指数自2011年底以来迅速下滑,在上月触及历史低点,但随着美国经济数据的意外表现,该指数近来有所回升.

波动率进一步上扬的时间可能已经到来.(完)