特写：占海特引发的教育公平争辩

路透上海12月22日（记者 John Ruwitch） - 随着中考的临近，15岁的占海特面临两个选择：要么在上海考职业高中，要么返回原籍江西参加中考。

但在上海这个生活了四年的城市参加中考并继续就读高中，却不能成为她的选择。

受户籍制度限制，中国有数百万流动人口的子女无法在所生活的地方参加中考和高考，占海特就是其中的一员。

数十年来，户籍制度把中国社会一分为二，让城镇居民享有与农村居民不同的特权和机遇。随着中国新一届领导层推进城镇化提振经济增长，户籍制度已成为他们面临的重大挑战之一。

今年5月，带着对上述选择的不满，占海特开通微博发起约辩，争取异地中考权，引起舆论的广泛关注及热烈争论。

那场约辩让她成了争取公平教育机会的旗帜人物。中国争取公平教育机会的活动虽然松散，但却呈与日俱增的趋势。

中国知名维权律师许志永称，她（占海特）当然是个关键人物，不仅因为她也是个受害者，而且她还是一个人们一直期待能站出来代表所有受害者的人物之一，这样此事才会引起社会更广泛的关注。

占海特似乎也适应了这样的角色，她自5月以来已辍学在家自学。

“我代表的是像我这样的学生，以及我们的需求、还有我们的希望，”她说道。占海特和她的父母、弟妹及祖母一家人住在一间两居室中。

“在哪儿上学就应在哪儿参加考试（中考或高考），这没什么可辩论的。”

然而，辩论仍在继续，而且还有人为此走上街头抗议。本周六，北京发生呼吁放宽户籍限制的小规模示威活动，已被警方驱散，还有一些示威者被捕。

“我们这么做是为了子女的教育权，”一位铁姓示威者在寒冷的街头对路透说。

“我们希望取消这些户籍限制，享有公平的教育权利。我们将继续为此努力，”他补充道。

本月，占海特的父亲占全喜因在上海市中心参加争取教育权的抗议活动被警方拘留，但针对他的刑事指控已被撤销。

不过，占全喜在网上发布的帖子，也遭到自称为“守沪者联盟”成员的强烈抨击。

杜克大学研究中国流动人口问题的人类学家Ralph Litzinger称，这场口舌之辩反映的是大城市争抢资源的情况，这些大城市拥有许多通往名牌大学的优质高中。

“在社会阶层分化更趋明显、竞争近乎疯狂的社会中，户籍制度也是这一社会的一部分，在我看来，占海特事件关乎着中国不确定的、不可预期的未来。” （完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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