张高丽称要加强政策沟通 健全“一带一路”建设投融资体系

路透北京5月15日 - 中国国务院副总理张高丽周日表示，要进一步加强政策沟通，不断夯实“一带一路”建设的政治基础，进一步加强资金融通，不断健全“一带一路”建设的多元化投融资体系，继续创新国际化的投资和融资模式，打造多层次金融平台。

中国政府网援引他在“一带一路”国际合作高峰论坛高级别全体会议上的致辞称，要鼓励商业金融机构互设分支，建立服务“一带一路”建设长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。

张高丽指出，要坚持共商共建共享，加强“五通”交流合作，包括政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通是“一带一路”建设的关键所在。

同时，要进一步加强设施联通，不断完善“一带一路”建设的基础设施网络。设施联通已成为“一带一路”建设的亮点，一批标志性项目有序实施。以铁路、公路、航空、水运、通信、电力、油气管网和能源互联网等为重点，共同建设现代化基础设施体系。

他并强调，未来五年，中国将进口8万亿美元商品，吸收6,000亿美元外国投资，对外投资7,500亿美元，出境旅游7亿人次。

中国国家主席习近平周日表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。

“一带一路”国际合作高峰论坛于5月14日至15日在北京举行。这也是习近平2013年提出“一带一路”倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。（完）