张高丽：中国经济运行总体平稳 但稳中有忧

路透北京11月4日 -中国国务院副总理张高丽强调，中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，预计可以实现今年经济社会发展的主要预期目标；但基础不牢、稳中有忧，还要注意防范风险。

中国政府网周一援引他在上海和浙江调研时称，民营经济作为中国国民经济的重要组成部分，要进一步为民营企业松绑放权，创造公开、公平、公正的市场环境，贯彻落实好中央出台的促进民营经济发展的一系列政策措施，在更高层次上推动民营经济持续健康发展。

“东部地区是我国改革开放的前沿，在国家发展全局中具有重要战略地位，要在全国经济转型升级中发挥带头示范作用，加快经济结构战略性调整，推动传统产业改造升级，有效化解产能过剩，大力培育特色优势产业，努力提高经济发展的质量和效益。”张高丽强调。

他指出，要进一步强化企业在创新中的主体地位，大力支持科技型企业和优秀人才创新创造创业；要着力加强生态环境建设，以治理群众反映突出的环境污染问题为切入点，完善机制，扎实做好各项民生改善工作，解决好群众关心的就业、住房、社保、医疗、教育等方面的实际困难。

中国前三季度实现GDP(国内生产总值)同比增长7.7%，略高于年初设定的7.5%的增长目标。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。