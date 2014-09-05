张高丽：京津冀一体化应在交通、生态和产业重点领域率先突破

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京9月5日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，京津冀一体化要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破，着力推动网络化布局、智能化管理、一体化服务，构建便捷高效、绿色环保的综合交通运输体系。
中国政府网援引他在京津冀协同发展领导小组第三次会议上的讲话并称，要着力推进绿色循环低碳发展，加强生态环境保护；并着力实施创新驱动发展战略，促进产业有序转移承接。
“破除行政管理、资源配置、功能布局等方面存在的体制机制障碍，切实解决环境污染和特大城市病等突出问题...，”张高丽称，“要尽快完善协同发展规划总体思路框架，为编制总体规划奠定坚实基础。”
他表示，要深化研究论证京津冀区域和三省市功能定位，科学合理确定在国家和区域发展大局中的“角色”和“职责”，合理分工，并和环渤海地区发展协调衔接。
中国正计划围绕北京打造一个超大区域，向各地方政府经营的“壁垒经济”发起进攻。而京津冀三地结合起来，将形成一个拥有1.1亿人口的区域，经济总量相当于一个印尼。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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