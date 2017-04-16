雄安新区严禁大规模开发房地产 严防炒地炒房投机行为--副总理

路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。

他在接受新华社专访时并指出，要划定管控边界和开发红线，实现土地集约节约利用，避免城市规模过度扩张，坚决防止形成新的“摊大饼”；运用市场化办法筹措建设资金，探索多元化融资渠道。

“习近平总书记强调指出，雄安新区千万不能搞成工业集聚区，更不是传统工业和房地产主导的集聚区，要在创新上下功夫，成为改革先行区。”张高丽称。

他并指出，要通过集聚科研院所和发展高端高新产业，打造一批高水平的创新创业载体，吸引高新技术企业集聚，建设集技术研发和转移交易、成果孵化转化、产城融合的创新引领区和综合改革试验区。

此外，还要通过集中承接北京非首都功能疏解，为有效缓解北京“大城市病”和天津、石家庄市区“瘦身”问题创造空间。

“雄安新区规划建设要积极融入‘一带一路’建设，加快政府职能转变，积极探索管理模式创新，形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系。”他称。

他并指出，雄安新区的规划建设要把握空间均衡，统筹生产、生活、生态三大布局，使生产、生活、教育、医疗等有机衔接，建设便利快捷的城市交通；在财政、金融、投资等方面，强化政策创新和储备，一些改革事项可以在新区先行先试，取得成效后再逐步推广。

新华社此前报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。（完）

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