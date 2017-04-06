张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。
张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。
设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。