版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 6日 星期四 16:52 BJT

张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发

路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。

张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。

设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐