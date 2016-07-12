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中国财经 | 2016年 7月 12日 星期二 16:52 BJT

章建华任中国石油天然气集团公司总经理、董事--公司网站

路透北京7月12日 - 中国石油天然气集团公司周二称，章建华任集团公司总经理、董事。

中石油网站刊登新闻稿指出，中石油集团周二召开领导班子扩大会议，中组部有关干部局负责人宣布上述决定。

同时，国务院国资委党委决定，章建华出任中国石油天然气集团公司董事、党组副书记。

中石油集团为中港上市公司中国石油(601857.SS) (0857.HK)的母公司。（完）

(发稿 李文科)

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