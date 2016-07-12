章建华任中国石油天然气集团公司总经理、董事--公司网站

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京7月12日 - 中国石油天然气集团公司周二称，章建华任集团公司总经理、董事。
中石油网站刊登新闻稿指出，中石油集团周二召开领导班子扩大会议，中组部有关干部局负责人宣布上述决定。
同时，国务院国资委党委决定，章建华出任中国石油天然气集团公司董事、党组副书记。
中石油集团为中港上市公司中国石油(601857.SS) (0857.HK)的母公司。（完）
(发稿 李文科)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。