路透上海12月2日 - 知名导演张艺谋承认与妻子育有三个孩子。此前有关部门传唤了其代理人，因怀疑他超生。

新浪微博认证的艺谋工作室周日晚间发布公开信称，张艺谋为其行为道歉。

公开信表示，张艺谋将配合无锡市计生部门的工作，并依照国家规定接受相应惩罚。

“张艺谋与妻子陈婷的确育有两子一女，”公开信称，“由此造成的不良影响，在此向公众致以诚挚的歉意。”

新华社上周报道称，张艺谋失踪后，无锡当局将质询张艺谋的代理人。

新华称，5月份，网上出现张艺谋至少有七个孩子及可能被罚1.6亿元的报道。

之前无锡计生委曾表示，无法找到张艺谋，并已派人寻找张艺谋及其妻子陈婷。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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