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娱乐体育 | 2014年 1月 10日 星期五 10:40 BJT

导演张艺谋因超生被罚近750万元

路透北京1月9日 -无锡市滨湖区委宣传部周四通过官方微博发布声明称，导演张艺谋因超生被罚近750万元，包括计划外生育费及社会抚养费。

张艺谋需要在收到决定书之日起30日内一次性缴纳社会抚养费。

无锡市滨湖区计生局上个月通知张艺谋将进行罚款，但没有告知具体数额。张艺谋提出了申辩。

无锡市滨湖区计生局称，罚款基于张艺谋和陈婷夫妇在涉案三个年度的个人收入，总计约360万元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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