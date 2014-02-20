张高丽称今明两年是中国财税改革关键时期

中国国务院副总理张高丽周三表示，深化财税体制改革，要有明确的路线图、时间表，今明两年是财税体制改革的关键时期，要敢于啃硬骨头。他并称，深化财税改革应厘定改革思路，搞好总体谋划，合理划分中央和地方事权，理顺中央和地方收入划分。图为2013年6月21日张高丽发表演讲的资料图片。路透