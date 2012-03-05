张平：中国经济长期向好基本面未变

资料图片显示，在合肥一名商贩坐在自己的蔬菜堆中。中国国家发展和改革委员会主任张平周一表示，尽管中国经济增速放缓，但长期向好的基本面并没改变。而今年调低经济增长目标，有助於缓解供求矛盾和物价上涨的压力，为经济结构调整预留空间；并对今年物价涨幅控制在4%有信心。 REUTERS/Stringer

* 今年GDP增长目标调低,旨缓解供求矛盾及物价上涨压力

* 中国经济长期向好的基本面并没有改变

* 对今年CPI涨幅控制在4%有信心

路透北京3月5日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周一表示,尽管中国经济增速放缓,但长期向好的基本面并没改变.而今年调低经济增长目标,有助於缓解供求矛盾和物价上涨的压力,为经济结构调整预留空间;并对今年物价涨幅控制在4%有信心.

他在两会期间举行的新闻发布会上称,中国"十二五"(2011-2015年)提出的GDP(国内生产总值)增速目标为7%,去年是开局之年,定在8%.今年继续把速度放缓一些,目的是为了经济结构调整.这也是中国主动调控的结果,符合中国政府调整经济结构的发展方向.

"去年是'十二五'开局之年,国际形势严竣复杂,但中国实现良好开局,全年实现GDP增长9.2%,超过预期目标8%,较上年仍是回落的."张平称,而9.2%仍然是比较快的增速,处於较快区间,全球增速只有3%左右.

他进一步指出,这种发展速度是朝宏观调控的预期目标发展.而适当调低经济增长目标,可以缓解供求矛盾,缓解物价上涨的压力,把工作着力点转移到发展方式转变上,进一步提高经济增长质量.

"今年调低目标,仍需要作出努力,7.5%也是一个不低的速度,这个目标符合中国实际."张平称.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.中国国务院总理温家宝周一称,今年中国GDP增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

张平提到,去年物价形势比较严竣,全年CPI上涨5.4%,没有实现年初4%的目标;对於今年的物价形势,有利条件是农业八连增,粮食库存充裕,"菜篮子"稳定,石油等库存稳定,工业消费品供大於求,加之改善货币条件,降低流通费用,"对今年把物价控制在4%还是有信心的."

但他同时提到,中国目前也面临输入性通胀压力;另外还需要理顺资源产品价格,为价格改革预留空间.特别是要素价格长期推动物价上涨的趋势仍在,以及其它不确定性因素,因此对今年物价不可掉以轻心.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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