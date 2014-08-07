《张涛专栏》坐在米缸外数米（三）：后期政策的逻辑究竟是什么？

（作者为路透中文特邀专栏作家，就职于建设银行金融市场部，仅代表个人观点。本系列之前二篇分别为《坐在米缸外数米（一）：谈央行的逻辑》，《坐在米缸外数米（二）：谈财政和货币的“连裆裤”》）

近日，央行在分支行行长座谈会议新闻稿和二季度货币政策执行报告均表示，“要按照中央关于当前经济金融工作的决策部署，坚持稳中求进、改革创新，不断完善宏观调控的思路和方式，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力。”但由于今年以来货币政策调控不断使用新工具，采取新举措，令市场对于后期货币政策的理解还是出现了不小分歧。

而因理解的分歧，也令近期三位央行官员的讲话引起市场的广泛关注。这三位官员分别是：货政二司李波司长有关提高财政政策“独立性”缓解货币政策压力的建议；货政司孙国锋副司长有关中国货币政策关键问题的阐述；以及研究局首席经济学家马俊有关经济下行期间财政作用有限导致不得已的“金融救市”的分析。

**如何理解当前的货币政策**

首先来理解下“新常态”究竟是什么。

当前大家都愿意用“新常态”来描述中国经济，但究竟什么是新常态呢？我觉得对此得明确十分重要，因为这是理解宏观政策的唯一重要前提。我自己的理解是新常态有顺序不可颠倒的两个内容：第一是在新的红利因素集中释放前，中国经济已经进入中期减速阶段；第二是，中国经济增速重新进入回升期，需要保证全面改革顶层设计的落地，这样就要求短期的经济波动不能失序。

更为重要的是，这两点内容在逻辑关系上是有主次之别的。

首先，对于中国经济已经进入中期减速阶段判断的理由，我曾在《中国政府的经济逻辑》有过详细论述，归纳起来就一个“贵”字——中国经济变“贵”了，因为劳动力涨价，投资回报率下降，财务成本抬高，实体经济盈利变弱。而按照蔡昉等人研究，在既定的要素组合不变的条件下，中国经济潜在增长率于2012年降至8%以下、2015年进一步降至7%以下，2020年降至6%以下，而从18大提出2020年GDP较2010年翻一番目标要求的增速来看，实际上是认可上述对于中国经济潜在增速的测算结果的。

其次，中国经济增速能否重新回升，则取决于18届三中全会“全面改革”方案的落地，这就是7月8日习近平在主持召开经济形势专家座谈会讲话的重点所在，会上他指出“准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握近期目标和长期发展的平衡点”。自己的理解是，两个平衡点讲的就是短期的经济运行不能和中期发展脱节。何谓脱节？仅就经济增速而言，就是短期内经济的实际增速不能明显与潜在的增长率背离太多，即短期的经济波动不能失序。由此，也就不难理解为什么在政治局关于上半年经济形势分析会上，关于“正确看待经济增长速度，对做好经济工作至关重要。中国发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决”的表述。

我想说的是，当下市场对于后期政策取向之所以产生了分歧，一个很重要的原因就是陷入到“就政策论政策”的“米缸”之中，这样往往就会产生对于政策的过分解读，把简单问题复杂化，或者对于部分研究者而言，只有复杂化的逻辑分析才能凸显研究的“高大上”，而实际上只是通过有选择的偏好某些官方措辞的只言片语来佐证自己的判断。

我历来主张逻辑链条简单化的分析方法，如何简化？例如，在分析后期政策时，需要时时刻刻把“新常态”装在心中，把不符合“新常态”内在要求的噪音剥离出去，逻辑自然简单明了，还是那句话“坐在米缸外数米”。

**货币政策的着力点究竟是什么**

我已在《坐在米缸外数米（一）》中，分别从央行的目标、面临的问题和化解的思路，谈了对中国央行逻辑的理解，因此这里只说货币政策的着力点。目前央行的政策工具很多，但从分类上无外乎三类工具：数量型、价格型和宏观审慎政策工具（请参见孙国锋副司长的关于中国货币政策关键问题），但自去年以来央行在流动性管理方面创设了几项新工具，以及对于再贷款的重新分类，相应关于货币政策究竟是控总量，还是调结构的讨论也逐渐升温。我的看法是货币政策只能是总量政策，其政策着力点在于如何当好“流动性总闸门”的管理者。虽然央行在其《二季度货币政策执行报告》中提及“货币政策主要还是总量政策，其结构引导作用是辅助性的”，但我仅把此论述理解为央行传达政策预期的表述。

问题是，为什么当前在讨论货币政策时，总能见到“既要…又要…还要…”的语系呢（属于典型的“米缸里数米”的逻辑）？

我想这才是上文提到的三位央行官员近期表态的背后深意所在，即本轮危机之所以采取了非常规货币政策，一个重要原因就是财政政策的“缺位”或者“不及时”。同时而在危机爆发初期，由于经济实际增长率大幅低于潜在增长率，通过加大货币政策总量调控的力度，确实在短期内能够实现有效需求的快速回升。

除此之外，我想还有一个重要原因至今没有引起应有的重视，即中国在本轮危机中采取独特的反危机措施，即中央政府的反危机策略选择通过向地方政府下放金融配置权来拉动经济，而此举实际上意味着中央对地方投资饥渴症和财务约束的放松，因此才出现了融资平台、影子银行快速扩张和金融加速脱媒等问题，这些金融变化又带动家庭居民金融介入程度的加深，进一步加剧了社会融资结构的快速变化，导致近两年来“金融和实体冷热不均”异化问题的出现。

不仅如此，更为重要的是，利率市场化进程在一定程度上受阻，影响了中国利率市场化改革完成所需具备的必要条件的形成，包括（1）中国金融市场短期和长期利率之间有效传导机制的形成;（2）包括商业银行和实体企业在内的经济主体财务约束的进一步强化;（3）商业银行风险定价能力的提升；（4）包括市场退出机制、储户保险制度等在内的市场要件的形成；（5）包括利率锚在内的央行货币政策传导机制的完善。由此，在货币政策多目标、反危机需要和危机复苏期防止系统性风险等多重影响下，央行迟迟不能按预定路径完成从数量型调控向价格型调控的切换。

也正是由于上述危机以来的变化未能引起足够的重视，才造成当下讨论货币政策时出现了分歧，甚至是把着力点也搞丢了。

**后期政策怎么看**

再谈后期政策看法之前，我还是想引用自己在《坐在米缸外数米（二）：谈财政和货币的“连裆裤”》）中的一句话：“如今，有关货币政策‘定向’工具的使用，可以实现稳增长和调结构目标的论调满天飞，仿佛中国经济运行中的所有矛盾，均能‘一定解之’，可能吗？试问在当下财政和货币‘连挡裤’不完整的环境下，单拎着金融这只裤脚，你能舒服吗？”答案很清楚：一定不舒服。

怎么办？我想后期宏观政策在逻辑上有四点是明确的：

第一，保证短期经济波动不能干扰中期改革，尤其是在经济下行的阶段，需要格外注意预期的稳定，这才是上半年一系列“微刺激”的真意图。

第二，为了消化前期政策的后遗症，不给中期改革添乱，需要资产市场的稳定，进而保证各方资产负债表不会出现快速恶化，由此有关股市、房市的新政策就是出于稳定资产价格，而降低融资成本则是优化负债的需要，两者相辅相成。

第三，为了保证第二点，货币政策的定向流动性支持，甚至可能采取的降息都合乎逻辑。

第四，千万别忘了降低融资成本更为有效的一招——“财政贴息”（亚洲金融危机时首次积极财政政策实施期间，此举被称为“四两拨千斤”的妙招）。当前银行为主的金融机构资金成本已经面临边际增加的巨大压力，单纯依靠央行的“滴灌”无非就是将金融领域的利润转移到某些非金融领域，但历史经验告诉我们，用流通领域的货币政策来解决分配领域的问题，往往效果不好；而如果采取像“财政贴息”等的结构性政策工具，则既能保证金融机构的利益，又能实现结构调控目标。现在的问题，就是政府能不能找到这样需要“贴钱”办的事，愿不愿意“贴钱办事”，显然这两个问题是央行之外的事。（完）

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