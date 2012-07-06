《张涛专栏》盘整:未来中国经济的关键词

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 张涛

本世纪以来，伴随中国出口导向增长模式的快速显现，相应城镇化进程也明显加快，大量的农业就业人员向非农领域转移，以满足外部市场对於内部加工行业劳动力的需求，在这两个相互衔接的经济驱动之下，中国经济逐渐形成了这一阶段特有的三驾马车，即净出口、房地产和汽车。

2000年，这三者占GDP的比重，合计仅为10%左右，而到了2007年，三者的比重已经升至了23%。2011年，虽然净出口的比重已经回落至2%，但三驾马车占GDP的比重仍然高达25%，也就是说中国经济四分之一来自於这三驾马车。

配合上述特有的三驾马车驱动模式，中国经济在资源配置上则出现特有的“三低”局面：低劳动力成本、低资金成本和低环境成本。

低劳动力成本：按照收入法测算，劳动者报酬占GDP的比重由2000年的51%，降至2007年40%，下降了11个百分点，而劳动者在经济总量中下降的这11个百分点，几乎全部被转为了企业在经济中比重的上升，企业盈余和固定资产折旧合计占GDP的比重由2000年的33%升至2007年的46%，除此之外，2001-2007年间，统计局公布的城镇居民人均实际可支配收入和农村居民人均实际现金收入的增速均不足9%，低了GDP实际增速近2个百分点。

低资金成本：而按照1年期定期存款名义利率和CPI同比涨幅的差来计算，2001-2007的7年间，有三分之一的时间是负利率（28个月）；同时若按照CPI环比涨幅计算，2001-2007年期间，CPI累计涨幅为16.5%（也就说货币的实际购买力7年间贬值了16.5%），由此，银行存款不仅没有对居民的货币购买力给予保护，反而正是由於对居民货币购买的侵蚀，和维持3%上下银行绝对利差的前提下，实体经济的融资成本实际上也被人为的压低，2001-2007年间，工业企业利润平均增速接近30%，其中低融资成本是主要因素之一。

低环境成本：本世纪以来，中国城市化进程明显提速，城镇化率由2000年的36%升至2007年的46%，年平均增幅为1.4%，远远高於1980-2000年间0.8%的年平均涨幅，伴随城镇化的提速，以“铁公机”为典型代表的重工业比重也大幅提升，但由此本应水涨船高的环境成本却并没有得到很好的体现，以至于环境被过度透支，按照环保部《中国绿色国民经济核算研究报告2004》的测算，2004年总环境污染退化成本为5118.2亿元，占GDP的3.2%，其中东部环境退化成本占全国环境退化成本的55.3%，中部是25.5%，西部是18.3%（截至目前环保部仅公布了三次测算结果，另外两次分别是2008年总环境污染退化成本为8947.5亿元，占GDP的2.85%；2009年总环境污染退化成本为9701.1亿元；占GDP2.85%）。

简要总结一下，危机前中国经济增长表现之下，有以下3个特点：其一是，中国是以工业化、城镇化带动下，不断扩大产能为经济增长主线的，因此，该时期中国经济的调控基本上都是围绕如何持续扩大总供给展开的；其二是，在上述主线之下，在资源配置上方面，除了人口红利之下劳动力规律性的低成本优势之外，人为的压低资金成本和环境成本，以求产业部门的利润得到保证，进而实现就业和产能扩张的经济目的；其三是，在外部需求作为主要需求端的经济逻辑下，人为的形成了居民经济福利向企业让渡，非贸易部门经济福利向贸易部门让渡、自由竞争领域向政府主导下垄断领域让渡的局面。

此次危机爆发以来，在外部的市场、交易对手、政策环境均产生巨变的冲击下，上述经济逻辑中的诸多要素均发生了变化：

三驾马车在内外因素推动下已经集体熄火：2000-2011年，房地产投资和汽车产量的平均增速分别为25%和22%，当前这两驾马车的增速已经回落至18.5%和6.2%；经常项目差额占GDP的比重继2011年回落至2.8%之後，今年1季度进一步回落至1.5%附近，可见在外部需求的回落和内部调控的施压（限贷、限购、限牌照），三驾马车已经集体熄火。

经济成本的“三低”局面已经结束：伴随未来中国通胀中枢的提升、居民对於货币实际购买力的诉求、中国政府对人民币汇率稳定的保护以及中国利率市场化的不断深入，过去人为压低资金成本的环境已经很难维持；劳动力成本伴随人口红利的结束以及未来老龄化的压力，劳动力逐渐涨价的趋势已经形成（此前“富士康员工连续跳楼事件”就是矛盾的极端表现）；环境成本就跟不用说了，无论是宏观层，还是微观层对於环境保护的诉求已经十分明确，因此各地方政府已经不能像过去那样，还将环境作为经济发展和招商引资的筹码了（近期的“什邡事件”就是最新的实例）。

在上述双重变化之下，实际上就像日、韩、亚洲四小龙一样高速增长过後一样，中国经济在经历了近30年的高速增长之後（尤其是本世纪以来的突飞猛进，如今已经成为经济总量全球第二的大经济体），势必要面临一段时期的盘整，即旧增长驱动力逐渐退化，同时新的增长点还没有形成。

在该时期内，无论是经济增长，还是经济福利均很难有出色表现，而如何缩短这一盘整期，路经无非有二：其一是政府继续加杠杆，依靠外力拉动经济；其二则是通过机制、体制改革，盘活微观经济层面的活力，例如调动民间资本的活力。显然这两条路，一个属於短平快，但不持续；一个则是需要耐心和决心，但一旦成功，经济运行就会很舒服。

未来中国经济究竟选择何种路径，现在尚未可知，因为政府在实际政治利益驱动下，不一定会如理论分析那样来决策，但中国经济即将出现的盘整期，却已跃然纸上。(完)

(作者为经济学博士,就职于中国建设银行,联系方式:搜狐微博(zhangtaoccb.t.sohu.com/;新浪微博 weibo.com/u/1707465002)