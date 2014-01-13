建行副行长赵欢将出任光大银行行长--消息

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港/北京1月13日 -三位消息人士周一透露，市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)副行长赵欢已获批准，将出任光大银行(601818.SS)(6818.HK)行长，而光大银行现任行长郭友可能将调至建行任监事长。
消息人士并表示，中国银监会法规部主任黄毅有望接任建行副行长一职。
“赵欢任光大新行长的事儿今天上午已经宣布了。老行长郭友可能会到建行任监事长，年后(春节后)正式到任。”一位了解情况的人士说。
另一位银行内部人士介绍，赵欢在建行时主管金融市场部，对银行流动性管理、债券投资等业务有着丰富的经验。
路透目前正在联络光大、建行有关部门，尚未获得直接回复。
光大银行于2013年12月刚刚完成H股IPO(首次公开发行)，成为去年香港集资额最大的募股项目。但挂牌首日即弃守招股价，国内资金面紧张的忧虑影响市场对这家中型银行的看法审慎。（完）
(发稿 路透中文部)
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