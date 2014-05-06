智联招聘在美国提交IPO申请

路透5月5日 -中国求职网站运营商智联招聘已向美国监管机构提交申请，拟首次公开发行(IPO)美国存托股份(ADS)，筹资最多1亿美元。

由SEEK(SEK.AX)控股的SEEK InternationalInvestments握有智联招聘79%的股份；该公司主要提供在线招聘广告和培训课程，并投资于在线招聘市场。

总部位于北京的智联招聘经营着智联招聘网(zhaopin.com)。该公司周一引述市场研究企业iResearchPublic Data的数据称，它在2013年是以营收计中国第二大在线招聘服务提供商。

智联招聘表示，其在2013年6月30日止的年度每股亏损20.51元人民币(3.28美元)，此前一年为获利1.68元人民币。

该公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的初步招股说明书中称，瑞士信贷和瑞银集团投资银行为IPO的承销商。

智联招聘表示，计划将所筹资金用于偿还债务、市场扩展、新产品研发和网站升级。

申请材料中未披露该公司的计划招股数量和招股价格。

该公司希望新发行的普通股以“ZPIN”代码在纽约证交所挂牌交易。

一家公司在首次提交IPO申请文件时披露的筹资规模用于计算登记费，最终的IPO规模可能会有变动。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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