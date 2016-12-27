冬季求职竞争度有所缓和 但北京就业竞争加剧--智联

路透上海12月27日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)周二发布冬季雇主需求及白领人才供给报告，相对上半年而言，冬季全国职场就业竞争度有所缓和。虽然冬季求职期并非是招聘旺季，但受到年终奖等因素的影响，冬季简历投递量降幅远低于职位量降幅。

既使是这样，北京地区的就业竞争反而加剧。报告称，2016年冬季求职期北京的竞争指数依然稳居第一，为93.5（即一个职位有93.5份简历申请），相对秋季竞争指数的绝对值78.5上升幅度非常大，而且竞争指数绝对值几乎达到排名第二的成都的两倍。

截止12月底，全国冬季求职期的就业竞争指数为40.3，虽较第三季37.8有所上升，但明显低于今年第一季和第二季的48和45.1。

在冬季全国人才需求最多的三大行业仍是互联网/电子商务行业，其次是基金/证券/期货/投资行业、房地产/建筑/建材/工程行业。受到企业招聘周期的影响，各个行业的招聘需求均出现不同程度的降低。

从招聘薪酬看，冬季34个主要城市的平均招聘薪酬为税前7,606元人民币，相对上一季度全国7,531元，变动不大。从全年的企业招聘薪酬变动趋势来看，作为招聘淡季的年底，企业发布在线职位的招聘薪酬与秋季基本保持一致，其中京沪深广名列平均薪酬前四位。（完）