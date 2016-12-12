中国共享经济带来个体价值崛起 员工更在意尊重及晋升--智联

2010年2月25日，北京，招聘会上的求职者在浏览现场发布的招聘信息。 REUTERS/Jason Lee

路透上海12月12日 - 据中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)最新调查报告，中国各行业都在探索与互联网结合的新商业模式，共享经济逐渐升温，个体的创造力和工作价值得到放大，企业员工对获得尊重、晋升等方面的要求多于获得物质回报。

智联在其年度最佳雇主的公众调查中发现，员工认为最佳雇主应具备的特征里，排在前几位的分别是尊重员工、实现对员工的承诺、享受规范的劳动合同及社会保险、个人能力提升和良好的收入前景、晋升空间和机会。

报告指出，在共享经济时代，每个人获取信息的渠道变得越来越多，整合资源的速度也越来越快。过去需依赖组织才能完成的商业行为，现在个体完全有可能独立完成。

传统的雇佣社会中，个体的工作作用与价值体现需要得到组织的认可；而在共享经济发展的时代，个体的创造力和工作价值得到重视和放大。这些反映在雇佣关系上，就是员工更期待在工作中的创造和价值得到尊重和认可。

在本次调查中，企业员工未来三年的职业规划目标调查显示，得票率排名第一的是“实现自我价值”，排名第二和第三的职业规划分别是“职业技能得到明显提升”和“成为领导者或管理者”。

报告认为，上述调查结果显示，共享经济时代带来的个体价值的崛起，推动了个体价值的上升和组织价值的下降，也改变了过去资本和劳动之间的博弈关系。

“原来是知识追逐资本，现在是资本追逐知识；原来是资本雇佣劳动力，而现在是资本与劳动力相互来雇佣。”报告称。

报告指出，这样的改变让员工不再依赖僵化的组织，而是依赖自己的能力或者专业知识，这样的变化使得员工相较于“获得高薪酬”和“成为领导者或管理者”这些组织内的薪酬和地位的提升，更加注重个人能力和个人价值的提升。（完）