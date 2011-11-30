《赵岩专栏》"幽默"的欧元区拯救

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中国是否该拯救欧洲？回答之前也许该先问：如果家人不急，旁观者急什麽？

欧元危机首先是欧洲问题，不客气地讲，目前已成一个无底洞的恐慌；要修补市场信心只有一条路：德国和欧洲央行无限制"贷款"承诺。但是，欧洲央行已明确表示不会作为最後贷款人；德国则拒绝打开自己的钱袋。

欧元究竟将走向解体还是重生？德国当然倾向後者，但给钱要附加政治条件，就是：更紧密的政治联盟。

路透报导，11月28日德国和法国加大力度推动新规定，期待能够对违反欧盟规定的欧元区成员国国家预算行使强制否决权。

德国稍早建议，欧洲各国财政预算、赤字未来应纳入欧盟统一管理，但疑虑在欧洲各国滋生，出让这些权力，是否对主权国家独立行政权的侵害？这和德国兵不血刃把欧洲变成自己的後院差别何在？即使是在欧元救援中与德国默契最高的法国，放弃财政自主性在政治上也是个相当敏感的议题。 而借用欧洲流行的说法：希特勒的第三帝国之後，第四帝国要从此和平崛起了吗？

深陷困局的欧洲显然没有同心协力，而是各怀心事。虽然抛不开第四帝国崛起心结，但除德国外又无以仰仗。充当急先锋的法国囊中空空，救火有心无力；英国则只喜欢指手画脚，却不愿伸出救援之手。

目前，欧洲救援最新动议：欧元区共同债券的发行再次遭德国否决；10月27日欧洲出台备受期待的最新一轮拯救计划，但细节却完全经不起推敲，似乎除了"幽默感"，实在难以找到更好的词来形容。

11月23日德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)再次否决欧元区共同债券发行提议，重申德国方面认为欧盟条约需修改，以逼迫欧元区各国遵守赤字规则。

他说："我们需要在短期内修改欧盟条约，必须尽快行动，因为没有多少时间了…这样才能重获市场信心…欧洲国家需要建立财政纪律规则，而一旦讨论欧元区共同债券，身陷债务危机的国家的压力就会减轻。"

EFSF：高楼浅池跳水

第三轮欧洲救援计划的三项内容包括：希腊主权债务减记50%；注资1060亿欧元或1460亿美元给欧洲银行；以欧洲金融稳定基金（EFSF）作为防火墙-办法是充当欧元区新债损失的第一保险方，并希望藉杠杆作用将资金规模从4,400亿欧元扩大到1万亿欧元，甚至更多。

显然，欧元拯救中，EFSF被寄予厚望，欧盟领导人稍早也曾对其资金规模扩大表示乐观，但它恐怕只是欧元的马其诺防线。

而11月25日，道琼斯通讯社报导，欧盟官员承认寻求亚洲主权财富基金和其他国家如巴西和俄罗斯的资金未果，扩大EFSF资金规模至1万亿欧元不切实际，贷款能力如能增加一倍，已属最大期望，原因是欧洲内部存在问题，外部投资意愿更是不高。

这个结果丝毫不出意料，让我们放弃期待EFSF後续发挥奇迹，转而祈祷它不会让事情更糟。

遏止欧元区危机关键在於重建市场信心，EFSF本应发挥这个作用。但EFSF事实上却活像冲动的年轻人住酒店时，从窗口纵身跳落"游泳池"的壮举。

只是困在高楼的变成了欧洲各国，而他们推开窗，指着楼下又浅又小的EFSF泳池，请市场和投资人相信：他们达成了共识，大家都能安然跳进，游上岸即可获得自救。

投资人也许会瞬间发懵，但现实迟早会浮出水面。

路透报导，目前多种迹象显示EFSF可能没有足够能力。危机救援重担重新落在欧洲央行身上。奥巴马政府已经吁请欧洲允许欧洲央行担任最後贷款者，和美国联邦储备委员会(美联储,FED)在次贷中做法一样。

这还不是欧洲幽默感的全部，EFSF扩大杠杆作用的设想有两个，之一就是在其下设置一个特别金融投资工具，请中国等新兴市场和亚洲国家投资。当德国说"不"，家人袖手，却要求外人开闸？如果把这算"公益"，似乎有些说不过去；那麽就用"功利"？欧洲似乎又并无此意。

以至西方媒体疑惑而幽默的问：何以为报？把蒙娜丽莎送给北京？还是用艾菲尔铁塔和比萨斜搭作偿，建议中国选前者，因为至少是直的。

新加坡内阁资政李光耀9月间就曾明确拒绝欧洲此"投资邀约"，媒体稍早引用出席11月初G20领先经济体和发展中国家峰会的部分财长评论称，李光耀的明确态度在G20领导人峰会上得到强烈响应。因为欧洲在向亚洲求援前，必须首先自行处理好自己的问题。

G20此次峰会上，中国国家主席胡锦涛称，相信欧洲有智慧和能力解决自己的问题。

自愿减记：高明还是蹩脚？而欧洲各国目前的拯救行动，似也有意步美国次贷後尘，玩弄规则，当金融市场越来越像"政策市"，投资人也哭笑不得。

在希腊主权债务减记中，德国为首的欧洲各国政府要求债权人"自愿"减记，目的在於避免主权债违约掉期（CDS）的"保险"赔付，从而避免引发一个类似雷曼兄弟倒台的连锁效应。

欧洲各国政府的此项要求，其实是对规则的公然操弄，但高明吗？

本来，CDS是为债券投资人提供违约保险，国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association）简称ISDA创建并有设计周密的赔付机制。而此次，欧盟领导人以"自愿"原则特意规避触动赔付条款。稍早，市场持续揣测ISDA的反应，新近ISDA已作出结论，因为自愿，不能启动此次减记的CDS赔付。这自然令投资者非常愤怒，指责ISDA信用沦丧，而ISDA则抱怨："应受指责的是欧元区领导人"。

但是，欧元区是赢家吗？欧洲银行呢？恐怕，中长期而言，反会加重欧洲债券市场的信心流失和恐慌蔓延。CDS的赔付避免了，虽然外界不知道谁是最大的保险商，一个可能的雷曼兄弟被拯救了，外界估计CDS赔付风险敞口在40亿欧元左右，但是，世界上没有免费的午餐。试问，50%的违约还不算违约，什麽算？这势必提醒所有欧洲债权人，他们持有欧洲各国主权债，未来随时可能"被自愿"的风险。这也是为什麽，在本意遏阻危机蔓延的第三轮拯救计划出台後，意大利就迎来债券抛售狂潮。

而对欧洲的银行而言，德意志银行今年稍早宣称，通过CDS"保险"，已将意大利主权债券的风险敞口从80亿欧元减少到了10亿欧元，而今如何评估？该银行过去半年在美国的股价已经因为欧债危机下跌了近40%。

要拯救欧元，钱多多益善，但投入越多，越会发现更深的窟窿需要填补。欧元需要一个类似联储的机构接盘，但欧洲徒有货币同盟，却没有共同主权，当政治家要首先负责于主权私利，目前一切救援都成了拖延。