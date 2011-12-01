《赵岩专栏》欧洲自救乏力 美联储充当世界央行

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中国是否该拯救欧洲？今天之前，也许该先问：家属不急，旁观者急有何用？今天之後，也许该先自问：急救书的签署权在我们手中吗？

欧元危机首先是欧洲问题，不客气地讲，目前已成一个无底洞的恐慌；要修补市场信心，最终道路只有一条：德国和欧洲央行无限制"贷款"承诺。但是，前者拒绝无条件打开自己的钱袋；後者明确表示不会作为最後贷款人。

徒有共同货币，却乏统一主权，拯救欧洲的骑士们，讨论维护共同利益前，要先跨过主权私利门槛。于是和美联储次贷拯救的果断不同，欧洲救援的最大特色成了"拖延"，而欧洲央行徒有欧洲共同之名，却无法担当"监护人"的重任。

北美时间11月30日，在欧元区危机划出越来越失控的下行曲线後，美联储终於宣布联合全球五大央行联合行动，12月5日起下调美元互换利率50个基点，新的货币互换将延长至2013年2月1日。美联储外的五大央行有：欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行。

此举显然意在缓解欧洲金融机构在短期资金市场上获取流动性的困难，虽然并非欧债危机的根本解决方案，但却给市场吃了一颗定心丸。

次贷救援中已经彰显左右局势能力的美联储，此次俨然拿出世界央行的姿态，这也势必有助於强化其全球影响和美元地位。

欧洲：各怀心事作为欧洲救援领队的德国究竟希望欧元走向解体还是重生？无疑是後者，但问题是，钱不能白出，需附加政治条件：更紧密地政治联盟。目前的第一步，就是统一欧洲的财政预算和赤字管理。

路透报导，11月28日德国和法国加大力度推动新规定，期待能够取得对欧元区国家预算及赤字的的强制否决权。但疑虑正在欧洲各国滋生，出让这些权力是否是对主权国家独立行政权的侵害？

即使是欧元救援中与德国默契最高的法国，放弃财政自主性也是个相当敏感的议题。诸多欧洲国家甚至质问：这和德国兵不血刃把欧洲变成其後院差别何在？ 借用现下欧洲流行的说法：希特勒的第三帝国之後，第四帝国要从此和平崛起了吗？

深陷困局的欧洲显然并未同心协力，而是各怀心事。既抛不开第四帝国崛起的心结，除了德国又无以仰仗。充当急先锋的法国囊中空空，救火有心无力；英国则只喜欢指手画脚，却不愿伸出救援之手。

目前为止，欧洲救援的最新动议：欧元区共同债券发行已遭德国否决；10月27日出台的备受期待的最新一轮拯救计划，细节却完全经不起推敲，似乎除了黑色"幽默感"，都无更好的词来形容。

EFSF：高楼浅池跳水最新一轮欧洲救援计划的三项内容：希腊主权债务减计50%；注资1060亿欧元给欧洲银行；以欧洲金融稳定基金（EFSF）作为隔断危机蔓延，藉杠杆作用将资金规模从4,400亿欧元扩大到1万亿欧元或更多。

欧盟领导人曾对EFSF扩大资金规模表示"乐观"，它被视作救援"防火墙"，但事实上恐怕只是欧元的马其诺防线。

11月25日，道琼斯通讯社报导，欧盟官员承认寻求亚洲主权财富基金和其他国家如巴西和俄罗斯的资金未果，扩大EFSF资金规模至1万亿欧元不切实际，贷款能力如能增加一倍，已属最大期望，因为欧洲内部存在问题，外部投资意愿更是不高。

如果要生动描述EFSF的作用，本应遏止危机，重建信心的EFSF，事实上却像极了高楼浅池跳水。

困在高楼的欧洲各国推开窗，指着楼下又浅又小的EFSF游泳池，请市场和投资人相信：他们达成了共识，整个欧洲都能跳进去，然後自救逃生。投资人可能会瞬间发懵，但现实迟早会浮出水面。

路透报导，多种迹象显示EFSF没有足够能力，危机救援重担迟早重落在欧洲央行身上。奥巴马政府稍早已经吁请欧洲让欧洲央行担任最後贷款者，和美国联邦储备委员会在次贷种做法一样。

但这还不是EFSF体现的欧洲幽默感的全部，欧洲领导人为EFSF设计了两个扩大杠杆作用的方案，除了作为新债违约保险，另一个就是在其下设置一个特别金融投资工具，请中国等新兴市场和亚洲国家投资。

当德国和欧洲央行说"不"，家人袖手，却要求外人开闸？如果把这算"公益"，似乎有些说不过去；那麽就用"功利"？欧洲似乎又并无此意。以至西方媒体疑惑而幽默的问：何以为报？把蒙娜丽莎送给北京？还是用艾菲尔铁塔和比萨斜搭作偿，建议中国选前者，因为至少是直的。

新加坡内阁资政李光耀9月间就曾明确拒绝欧洲此"设想"和邀约， 11月初G20领先经济体和发展中国家峰会上也传出强烈响应：欧洲在向亚洲求援前，必须首先自行处理好自己的问题。

G20是次峰会上，中国国家主席胡锦涛称，相信欧洲有智慧和能力解决自己的问题。

"自愿"减记：高明还是蹩脚？欧洲各国的拯救，虽乏美国的果敢，却似有意仿效美国"玩弄"规则。而今的金融市场越来越像"政策市"，投资人恐怕也只能哭笑不得。

希腊主权债务减记中，德国为首的欧洲各国政府要求债权人"自愿"减记，目的在於避免主权债违约掉期（CDS）的"保险"赔付，从而避免引发一个类似雷曼兄弟倒台的连锁效应。欧洲各国政府的此项要求，其实是对规则的公然操弄，但高明吗？

本来，CDS是为债券投资人提供违约保险，国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association）简称ISDA创建并有设计周密的赔付机制。而此次，欧盟领导人以"自愿"原则特意规避触动赔付条款。稍早，市场持续揣测ISDA的反应，新近ISDA已作出结论，因为自愿，不能启动此次减记的CDS赔付。这自然令投资者非常愤怒，指责ISDA信用沦丧，而ISDA则抱怨："应受指责的是欧元区领导人"。

但问题是，欧元区是赢家吗？欧洲银行呢？外界估计CDS赔付风险敞口在40亿欧元左右，但是，世界上没有免费的午餐。

试问，50%的违约还不算违约，什麽算？这势必提醒所有欧洲债权人，他们持有欧洲各国主权债，未来随时可能"被自愿"的风险。于是本意遏阻危机蔓延的第三轮拯救计划出台後，意大利就迎来债券抛售狂潮。而对欧洲的银行们而言，德意志银行今年稍早宣称，通过CDS"保险"，已将意大利主权债券的风险敞口从80亿欧元减少到了10亿欧元，而今如何评估？该银行过去半年在美国的股价已经因为欧债危机下跌了近40%。