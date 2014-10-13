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时事要闻 | 2014年 10月 13日 星期一 09:49 BJT

山东招远麦当劳血案两名主犯被判死刑

路透北京10月11日 - 中国官方媒体称，山东招远涉邪教故意杀人案周六(11日)在烟台中院公开宣判，两名被告被判死刑。

5月，五名被告为发展成员在招远一家麦当劳快餐厅内向周围就餐人员索要电话号码，遭37岁的女被害人吴某某拒绝后将其殴打致死。五名被告均系“全能神”邪教组织成员。

新华社报导称，烟台市中级人民法院判处张帆、张立冬死刑，吕迎春被判无期徒刑。

“张航、张巧联分别被判有期徒刑10年、7年。”报导指出。（完）

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