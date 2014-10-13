山东招远麦当劳血案两名主犯被判死刑

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京10月11日 - 中国官方媒体称，山东招远涉邪教故意杀人案周六(11日)在烟台中院公开宣判，两名被告被判死刑。
5月，五名被告为发展成员在招远一家麦当劳快餐厅内向周围就餐人员索要电话号码，遭37岁的女被害人吴某某拒绝后将其殴打致死。五名被告均系“全能神”邪教组织成员。
新华社报导称，烟台市中级人民法院判处张帆、张立冬死刑，吕迎春被判无期徒刑。
“张航、张巧联分别被判有期徒刑10年、7年。”报导指出。（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：