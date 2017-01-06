浙江银监局局长称辖区内银行组建债委会 推动僵尸企业出清及担保链风险化解

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月5日 - 中国经济增长承压叠加“三去一降一补”政策持续推进，僵尸企业出清成为中国银行业面临的难题。浙江省银监局局长熊涛周四表示，其辖内银行通过成立债权人委员会，一户一策制定融资计划，实现僵尸企业有序退出。
他在银监会新闻发布会上并指出，针对浙江企业互保联保现象，将探索对担保圈组建统一管理的债委会，以助担保链风险化解。
“我们鼓励探索对整个担保圈组建统一管理的债委会，这是债委会的升级版，建立有效的债务隔离机制，统一化圈解链，确保风险不扩大、不蔓延。”他称，“债委会推动银行间一致的理性行动，有助于担保链风险的化解，特别是对于担保关系复杂且涉及多家企业的担保圈。”
“通过债委会，对‘僵尸企业’实现有序退出，减少对地方经济的负面冲击。”他称。
同时，针对浙江企业互保联保现象，浙江省开展“化圈解链”，针对关键节点企业分类施策，拆开或切断担保链条，从降低或有负债角度推动企业降杠杆。
该局提供的新闻稿显示，截至去年10月末，浙江全省合计处置僵尸企业546家，化解银行不良资产296亿元人民币。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。