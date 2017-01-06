浙江银监局局长称辖区内银行组建债委会 推动僵尸企业出清及担保链风险化解

路透北京1月5日 - 中国经济增长承压叠加“三去一降一补”政策持续推进，僵尸企业出清成为中国银行业面临的难题。浙江省银监局局长熊涛周四表示，其辖内银行通过成立债权人委员会，一户一策制定融资计划，实现僵尸企业有序退出。

他在银监会新闻发布会上并指出，针对浙江企业互保联保现象，将探索对担保圈组建统一管理的债委会，以助担保链风险化解。

“我们鼓励探索对整个担保圈组建统一管理的债委会，这是债委会的升级版，建立有效的债务隔离机制，统一化圈解链，确保风险不扩大、不蔓延。”他称，“债委会推动银行间一致的理性行动，有助于担保链风险的化解，特别是对于担保关系复杂且涉及多家企业的担保圈。”