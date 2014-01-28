浙江金融机构去年下半年不良率提升加速 温州成重灾区-报载

路透上海1月28日 -上海证券报周二报导，据浙江省银监局的统计，截至2013年末，浙江省金融机构不良率为1.84%，较年初上升0.25个百分点，下半年提升加快。温州是浙江省乃至全国金融机构不良贷款的重灾区。

截至去年底，温州不良率为4.41%，较年初上升了0.66个百分点。上半年温州地区不良率曾下降了0.07个百分点，但到了下半年又重新走高。而浙江全省金融机构的不良率，上半年上升了0.06个百分点，下半年上升了0.19个百分点。

报导称，从全国来看，浙江的不良率并不算高，但不良余额排在全国前列且还在上升，值得重视。但另一方面，浙江银行业的利润和拨备足够覆盖不良贷款，也不必“谈不良色变”。

值得一提的是，浙江省和温州市截至去年12月底的不良率环比分别下降0.03和0.04个百分点，据当地银行人士透露，主要是因年底核销了一部分坏帐所致。如果刨除12月份环比下降，温州市的不良率在下半年是逐月上升的，浙江省除了9月与8月末持平，在下半年也呈逐月上升态势。

温州不良率高企的另一个后果，是新增贷款的大幅下降。去年温州市的工业投资大幅增长，但在缺乏信贷支持的情况下能否持续，还待观察。

报导指出，为消化和处置省内不良资产，浙江版AMC即浙商资产管理有限公司于去年8月正式成立。去年底，温州市金融办相关负责人到杭州走访四大资产管理公司和浙商资产管理公司，意在共同研究建立国有AMC、省级AMC和民间资本管理公司三者合作平台，切实走出一条“国民合作”的银行不良贷款市场化处置新模式。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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