浙江温州民房倒塌致22死6伤 救援基本结束事故原因待查

路透北京10月11日 - 新华社周二报导援引浙江温州市鹿城区相关部门称，周一凌晨发生在浙江温州鹿城区的民房倒塌事故现场救援工作已基本结束，目前事故共造成22死6伤，事故原因则有待进一步调查。

报导称，截至11日1时12分，现场搜救工作基本结束，共搜救出28人，其中22人已确认死亡。目前在医院接受治疗的6名受伤人员病情稳定，其中1人在ICU接受严密观察。目前，事故善后处置等各项工作正有序展开。