浙江温州民房倒塌致22死6伤 救援基本结束事故原因待查

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透北京10月11日 - 新华社周二报导援引浙江温州市鹿城区相关部门称，周一凌晨发生在浙江温州鹿城区的民房倒塌事故现场救援工作已基本结束，目前事故共造成22死6伤，事故原因则有待进一步调查。
报导称，截至11日1时12分，现场搜救工作基本结束，共搜救出28人，其中22人已确认死亡。目前在医院接受治疗的6名受伤人员病情稳定，其中1人在ICU接受严密观察。目前，事故善后处置等各项工作正有序展开。
周一凌晨3时25分，温州鹿城区双屿街道中央涂村中央街159号4间6层农民自建房突发倒塌事故。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。