发改委：浙江保险业因违反反垄断法被处1.1亿元罚款

路透北京9月2日 - 中国国家发改委周二表示，鉴于浙江保险业违反《反垄断法》，对其处以1.1亿元人民币的罚款。

国家发改委网站新闻稿称，依法对负主要责任的浙江省保险行业协会处以50万元的最高额罚款，对负次要责任的涉案财产保险公司处以上一年度商业车险销售额1%的罚款，共计1.1亿元。

“浙江省保险行业协会是本案价格垄断行为的主要策划者、组织者，财产保险公司违法责任较轻。”发改委表示。

此前，国家发改委对浙江省保险行业涉嫌达成、实施价格垄断协议的问题进行了调查，查明浙江省保险行业协会组织23家省级财产保险公司多次开会协商，约定新车折扣系数，并根据市场份额商定统一的商业车险代理手续费。

发改委指出，浙江省保险行业协会的行为违反了《反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”的规定；涉案财产保险公司违反了《反垄断法》第十三条禁止具有竞争关系的经营者达成垄断协议“固定或者变更商品价格”的规定。

涉案的中国人民财产保险浙江分公司、中国人寿财产保险浙江分公司和中国平安财产保险浙江分公司先后主动报告达成价格垄断协议的有关情况并提供重要证据，依法对其免除或减轻罚款。

此外，发改委称，经过调查，美国利宝保险有限公司浙江分公司、日本爱和谊日生同和财产保险浙江分公司等九家企业未参与达成、实施垄断协议，依法对其停止调查。

迄今为止，已有至少30家外资企业受到反垄断调查。对此，发改委官员表示，发改委没有针对任何特定行业，同时也在处理涉及中国国企和民营企业的案子。(完)

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(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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