浙江等四省通过违规担保等举债余额153.5亿元--审计署

路透北京6月29日 - 中国审计署周三表示，抽查发现，至2015年底浙江、河南、湖南和黑龙江等四省通过违规担保、集资或承诺还款等方式，举债余额为153.5亿元人民币。

中国网援引审计署长刘家义向人大常委会所做报告称，至2015年底11个省本级政府债务余额8,202亿元，或有债务余额10,970亿元。

他指出，部分地方发债融资未有效使用。抽查发现，至2015年底，黑龙江、山东、湖南、北京、内蒙古和广东等六个省发行的置换债券中，有138.4亿元(占2%)未及时使用，主要是未达成提前还款协议或偿还手续办理滞后等所致。

湖南、山东、河南和广东等四个省使用的置换债券融资中，有112.57亿元(占2%)未按规定的优先顺序偿债；内蒙古、浙江和湖南等三个省新增债券融资中，有24.23亿元(占4%)因项目未落实等尚未使用。

他并指出，有的地区仍违规或变相举债。有的地方出现一些隐性债务，内蒙古、山东、湖南和河南等四个省在委托代建项目中，约定以政府购买服务名义支付建设资金，涉及融资175.65亿元。

浙江、河南、湖南和黑龙江等四个省在基础设施建设筹集的235.94亿元资金中，不同程度存在政府对社会资本兜底回购、固化收益等承诺。

刘家义称，对上述问题，有关部门正在研究强化债务管理，相关地方正在积极整改。（完）