浙江嘉兴否认发生大规模生猪疫情--新华

路透北京3月12日 - 中国上海市饮用水重要源头的黄浦江上游日前浮现大量死猪，上海市新闻办昨日称初步确定死猪来自浙江嘉兴地区。但浙江省农业厅和嘉兴市周二表示，嘉兴并未发生生猪疫情，目前正协助上海调查死猪来源，并组织力量对河道加紧进行清理。

“经嘉兴市疫情排查和省专家组现场调查，截至目前未发现重大动物疫情，”新华报导援引浙江省农业厅畜牧局消息称。

“生猪死亡的原因比较复杂，会因为饲养技术、环境条件、气候、疫病等各种原因造成，”嘉兴市畜牧局副局长蒋皓进一步指出，“从目前来说，嘉兴没有发生大规模疫情，生猪死亡率还在正常范围内。”

来自上海市政府网站的最新消息称，目前松江水域漂浮的死猪已经基本打捞完毕，最先反映发现死猪的松江区泖港镇的黄浦江面，水面已经恢复清洁。与此同时，事发地水务部门每小时对水质进行一次监测，目前河道水质检测各项指标正常。

连日来，黄浦江上游水域漂浮死猪事件引起广泛关注。上海市政府新闻办昨日曾发布最新消息说，经相关核查，初步确定这些死猪来自浙江省嘉兴地区。据不完全统计，截至周日晚，上海松江、金山区水域已打捞起死猪2,800余头。

报导援引嘉兴市环保局副局长余鸿伟指出，嘉兴市是生猪主产区，以中小规模养殖为主。尽管这些年采取一系列监管措施，但由于少数养殖户法制意识淡薄，存在随意丢弃死猪现象。目前嘉兴市已组织力量，对重点地区的死猪作深埋、化尸窖等无害化处理，全力调查涉嫌乱丢死猪的业主。

蒋皓称，要减少乱抛死猪现象，一方面要加大惩罚力度，同时也要加强宣传，提高养猪户的素质。而更为重要的是，要减少养殖数量，进行规模养殖、生态养殖。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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