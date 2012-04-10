浙报传媒斥资35亿元收购盛大旗下网游公司

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海4月10日电---中国浙报传媒集团股份有限公司(600633.SS)周二公告称,拟斥资34.9亿元人民币收购两家网游公司,後者实际控制人是刚在美国完成退市的盛大集团,浙报传媒拟定向增发解决部分收购资金.
公告称,浙报传媒拟收购杭州边锋和上海浩方全部股权,预估值分别为31.8亿和3.1亿元.杭州边锋是国内最大的在线棋牌运营商之一,而上海浩方是国内知名的电子竞技平台.2011年杭州边锋净利为1.44亿元,而上海浩方净利为1,539万元.
浙报传媒拟增发至多1.8亿A股,筹资不超过25亿元用於此次收购,不足部分公司将通过自筹资金方式来解决.
作为国内第一家媒体经营性资产整体上市的报业集团,浙报传媒通过此次资产收购,加大新媒体领域的拓展力度,提高公司的市场竞争力、持续经营能力.
对於盛大集团而言,此次出售资产套现,将有助於缓解前期私有化过程中的债务压力.
盛大集团2月宣布完成合并及退市计划,以每股41.35美元价格收购所有公众股.盛大将由董事长陈天桥夫妇及兄弟陈大年共同拥有,三人除其自身拥有的股权外,还需支付约7.3亿美元收购其余股权.
盛大集团出售杭州边锋和上海浩方後,还拥有盛大游戏GAME.O、盛大在线及盛大文学三块主业,及视频网站酷6KUTV.O的控股权;盛大文学正在积极推动赴美上市计划.
浙报传媒自3月初起因筹划重要事项而停牌,上一交易日收报16.49元.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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