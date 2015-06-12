浙江传化股份拟收购大股东旗下的物流公司 交易作价200亿元

路透上海6月12日 - 中国浙江传化股份有限公司(002010.SZ)周五公告称，拟通过发行股份的方式收购大股东传化集团旗下的物流公司--传化物流集团，交易作价200亿元人民币，同时还将非公开发行股份募集配套资金，总额不超过45.025亿元。

公告显示，公司拟以8.76元/股的发行价，向传化集团、长安资管、华安资管等发行22.83亿股，收购其合计持有的传化物流100%股权。而在考虑配套募资的情况下，传化集团持股比例也将由22.95%提升至60.18%。

同时，公司拟以10元/股的价格，向建信基金、人寿资产等10名特定投资者发行股份募集配套资金至多45.025亿元，将全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O(线上线下)物流网络平台升级项目的建设。

传化股份表示，此次交易完成后，将有效利用上市公司的优质资源，拓宽融资渠道并增强业务整合能力。而公司将新增公路物流平台运营业务，形成专用化学品研发、生产及销售以及公路物流平台运营双主业协同发展的业务格局。

传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网物流服务于一体的公路物流平台运营商。截至2015年3月末，传化物流净资产为43.06亿元；其2014年度和2015年1-3月分别实现营业收入9.53亿和2.29亿元，净利润分别为3,266万元和2,193.53万元。

考虑到传化物流所属行业的特殊性及业务经营的实际情况，传化集团同时承诺传化物流2015-2020年累计净利润总数应达35.01亿元。

传化股份因筹划重大事项，今年1月5日起停牌，停牌前收报9.07元，由于重组事项仍待深圳证交所事后审核，公司股票将暂不复牌。(完)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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