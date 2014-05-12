浙江省副省长：金融政策执行要坚定 商业银行自主权落实尚不充分

路透北京5月11日 -浙江省副省长、清华大学五道口金融学院战略咨询委员会主席朱从玖周日表示，中国已经形成的、有广泛共识的、确定的一些金融政策需要坚定不移的、彻底的执行到位。而目前一些金融政策执行并不到位，比如商业银行的自主权落实并不充分。

中新网周日援引他在周末北京举办的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，中国当前面临既要调结构，又要稳增长，还要惠民生的新兴转轨期，从实体部门来看，当前金融政策主要的方向应该是推动金融业更加“贴身”。

朱从玖曾在金融领域工作多年目前转任地方高官，他在结合实体部门以及从地方工作的经验认为中国有五个方面需要金融政策加以关注，包括金融政策的传导体系以及政策的执行等。

“在制定金融政策的时候，设计都是很精美，很完善，目标也是很清晰。但是最后执行的结果跟初始的想法还是有很大的出入。”朱从玖称。

他指出，金融政策的传导体系很复杂，传导体系如果不健全、不完善的话，可能会给金融政策的效果带来很大的折扣。这个传导体系包括传导机制、执行金融政策的主体。

当前中国处在这样一个改革和多变的时期，每一类的市场主体都在发生巨大的变化，金融机构本身作为金融政策的一个重要的传导主体，自身也在不断的完善。

此外，已经形成的、有广泛共识的、确定的一些金融政策需要坚定不移的、彻底的执行到位。

朱从玖指出，从实体部门来讲这个感受也是比较深的，比如中国最近几年一直在推进的商业银行改革，把商业银行从国有商业银行变成上市的主体，落实它的市场主体和自主权。

“但是我们从目前的很多事情来看，这样的自主权并不充分。比如商业银行处置不良资产，它的权限仍然受到很多限制。在当前一些少数或者部分企业出现资金困难，需要一些商业银行的支持机制时发现，它并不是特别有效。”朱从玖称。

他认为，金融政策还需要考量金融服务的可持续性和可预见性。从实体部门来看，非常迫切希望金融部门能够提升业务透明度、政策透明度，使实体部门能够清晰的预判它是不是能够稳定、持续的获得外部的金融资源。

而关注民间金融的发展情况也是金融政策应该关注的。他指出，因为民间金融在当前的经济体当中占有很重要的份额，它服务着一大批的企业，但是民间金融有不规范性及多变的一些特点。

“我觉得未来我们的金融政策应该把民间金融运行的一些特点，服务一些什么样的企业，它的规范性如何，怎么样来提升它的效率，防范风险等等，都需要纳入到金融政策的体系当中来，这对于金融的稳定是非常重要的，对于经济的运行也是非常重要的。”朱从玖称。（完）

(发稿 张晓翀/沈燕；审校 林高丽)

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