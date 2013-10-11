浙江朗诗德优先股发行昨路演

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海10月11日 - 上海证券报周五报导，在阔别近二十年之后，中国的优先股“破冰”从场外市场起步。来自温州的浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司昨在浙江股权交易中心举行优先股发行路演，欲尝优先股“头啖汤”。
报导还指出，中国证监会正在加紧制定A股优先股发行的实施方案，有望在新股发行改革制度公布后实施。同时，新三板场外交易市场的优先股发行工作也在积极筹备，计划同期推出。
在周四举行的路演中，朗诗德公布了本次发行计划，拟推出不少于企业总股本25%的优先股股份即1,655万股，筹集资金1.4亿-1.5亿元人民币。优先股投资者除了能获得每年10%的固定收益外，还可以在公司利润提升时享受与普通股东相同待遇的分红。此次优先股发行采取非公开方式，对股东的最低投资额设定为50万元。
朗诗德目前在浙江股权交易中心这个区域性场外市场挂牌。报导称，公司未来有转向场内市场的计划，优先股有机会转为普通股参与首次公开发行（IPO）。
中国在上世纪80年代股份制改革大潮中曾引入过优先股机制，比较有代表性的公司有深发展(000001.SZ)、万科(000002.SZ)、金杯汽车(600609.SS)、天目药业(600671.SS)等，后受多种因素影响而逐步淡出。近期，证监会新闻发言人表示将支持部分大盘蓝筹股回购普通股的同时发行优先股，重推优先股的预期日渐增强。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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