浙江探索民间融资阳光化途径--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海4月26日电---继温州市获批设立金融改革试验区後,中国浙江省拟进一步加快金融改革.中国证券报周四报导,浙江将鼓励民间资本进入金融领域,探索民间融资阳光化途径,全力打造中小企业金融服务中心和民间财富管理中心.
报导引述浙江《关於加快金融改革发展的若干意见》称,要尽快做强做大地方金融机构,加快地方资本市场体系建设,加快区域金融创新发展,促进民间融资阳光化和规范化,加快地方金融管理体制改革.
鼓励民间资本根据有关规定发起设立或参股小型社区类金融机构、金融租赁、村镇银行,发起设立小额贷款公司和农村资金互助社;支持民间资本参与银行、证券、保险等金融机构的改制和增资扩股;支持民间资本发展股权投资、融资性担保互动融合的民间金融产业链.
此外,浙江还计划选择民间活跃的市、县开展规范民间融资试点,以引导规范和创新管理为重点,探索建立民间融资备案管理制度,引导融资主体特别是法人实体进行民间融资备案登记,倡导发展合法融资.
报告还援引温州市委书记陈德荣指出,温州金融改革的主要目标是:2012年新增小额贷款公司30家,2013年总数达到100家,实现都市功能区和中心镇全覆盖;2012年银行金融机构市级分行基本设立小企业专营机构,完成农村合作金融机构股份制改造工作;2013年村镇银行等新型农村金融机构及分支机构,实现县(市、区)全覆盖.
中国国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。